Ustele postel: robotická lampa Lume vám pomůže s většinou domácích prací

- Robotická lampa, která vám pomůže s domácími pracemi
- Firma Syncere představila model, který toto dokáže
- Nebude to ale zadarmo, ceny startují na přibližně 70 tisíc Kč
Robotika se rychle žene do popředí a technologické firmy soutěží o to, kdo vyrobí schopnějšího robota. Vznikají různé humanoidní modely či roboti ve tvaru domácích mazlíčků a využití těchto strojů je rozličné. Mohou sloužit jen tak pro radost, ale i ryze praktickým věcem nebo ve specializovaných odvětvích. Společnost Syncere představila robota, který by se mohl stát vaším novým nejlepším pomocníkem v domácnosti.
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Zapomeňte na humanoidní roboty
Pro pomoc v domácnosti by se možná jevil jako ideální robot s humanoidním vzezřením, ale to model od Syncere není. Tato novinka se jmenuje Lume a jedná se robotickou lampu, která se pohybuje po podlaze a může plnit rozličné domácí práce. Kromě neobvyklé konstrukce vyniká i relativně kompaktními rozměry 114,3 × 38,1 × 27,9 cm.
Na konci svého ramene je tento robot vybaven směrovým světlem, takže když zrovna neplní své úkoly, stane se z něj víceméně tradiční lampa. Pomocí ambientního osvětlení navodí příjemnou atmosféru v místnosti, nebo poslouží jako klasické světlo při čtení. Alfou a omegou jsou ale samozřejmě ony domácí práce.
Domácnost jako ze škatulky
Co všechno tato robotická lampa vlastně zvládne? Svému majiteli například ustele postel, umí poskládat prádlo, naplnit i vyprázdnit myčku, uklidí nepořádek v pokoji nebo zvládne podat předmět na požádání. Robot umí detekovat objekty i osoby ve své blízkosti a v případě překážky z bezpečnostních důvodů pozastaví prováděné úkoly.
Hlavním posláním robotické lampy je udělat požadovanou práci, po jejím vykonání ustoupit do pozadí a proměnit se ve stylovou lampu. Lume je autonomní a ovládá se prostřednictvím aplikace Syncere, přičemž postupně budou zavedeny další způsoby interakce, včetně hlasového ovládání a ovládání gesty. Později budou přidávány také další schopnosti a funkce.
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Cena a dostupnost
Syncere Lume je již k dispozici formou předobjednávky a vychází na 2 699 dolarů (68 800 korun s DPH). V nabídce je i zvýhodněná sada dvou robotů za 5 199 dolarů (132 500 korun s DPH) a pro přístup k aktualizacím, novým funkcím a úkolům je nezbytné předplatné ve výši 79 dolarů měsíčně (2 000 korun s DPH) nebo jednorázová platba 679 dolarů (17 300 korun s DPH).
Zahájení dodávek je plánováno na první čtvrtletí roku 2027, přičemž přednost budou mít zákazníci z New Yorku a oblasti San Francisco Bay Area.