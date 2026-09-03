Robot, co umí šplhat po schodech: Roborock do Berlína přivezl unikátní novinku Saros Rover

- Mezi chytrými robotickými vysavači dominuje společnost Roborock
- Ta do Berlína přivezla hned tři novinky, které se objeví na evropských trzích
- O pozornost si řekl především model Saros Rover s koly na pohyblivých nohách
O čínské společnosti Roborock se rozhodně nedá říci, že by na poli robotických vysavačů neměla ambice. Jen samotné ambice ale nestačí, čehož si je Roborock vědom, a proto přivezl do Berlína na veletrh IFA velkou nálož robotických i klasických vysavačů, sekaček či pomocníků s čištěním bazénů. Ostatně právě Roborock je čerstvě světovou jedničkou mezi značkami robotických vysavačů v 1. pololetí 2026, což si jistě bude chtít udržet. Těšit se proto můžeme například na modely Roborock Saros 20 Flow Complete, Roborock Saros 20 Neo či Roborock Saros Rover.
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Trojice robotických vysavačů míří do Evropy
Hlavní pozornost v Berlíně upoutala evropská premiéra modelu Roborock Saros Rover, který zaujal už při svém světovém představení na veletrhu CES v Las Vegas. Rover jako první na světě využívá konstrukci s koly na pohyblivých nohách, čímž napodobuje lidskou pohyblivost, dokáže nezávisle zvedat a spouštět jednotlivé nohy, provádět malé skoky a díky tomu překonávat svahy i překážky.
Roborock Saros Rover se dokáže přesouvat mezi podlažími a uklízet dokonce i schody. Pomocí komplexních pohybových senzorů a 3D prostorových dat rozpoznává své okolí. Mezi podlažími se Roborock Saros Rover přesouvá tak, že postupně uklízí jednotlivé schody, a výrazně tím rozšiřuje svobodu pohybu ve vícepodlažních domácnostech.
Také Roborock Saros 20 Flow Complete má co nabídnout – výkonný model vydrží pracovat déle a omezuje zásahy uživatele na minimum. Saros 20 Flow Complete kombinuje výkonné sání s pokročilou technologií mopování, aby dosáhl kvalitního výsledku na jakémkoli povrchu. Nabízí sací výkon 36 000 Pa a navigační systém RetractSense LiDAR pro přesné mapování, přičemž díky systému Reactive AI rozpozná více než 300 typů překážek a plynule se jim vyhne v dobře osvětleném i tmavém prostředí. S výškou jen 8,98 cm jde o nejnižší robotický vysavač s válcovým mopem na trhu a systém AdaptiLift Traverse 3.0 mu navíc umožňuje snadno překonávat prahy vysoké až 8,8 cm.
Výrazným prvkem je samočisticí mopovací systém SpiraFlow 2.0 – válcový mop využívá přítlak 15 N, rychlost 240 ot./min a 16 tlakových výstupů vody, takže by odolné skvrny měl odstranit jediným průjezdem. Dvojice zdvihacích obloukových bočních kartáčů zajišťuje modelu Roborock Saros 20 Flow Complete pokrytí při úklidu podél hran. Celý proces automatizuje dokovací stanice, která pere mop vodou pod tlakem a o teplotě 100 °C, a navíc automaticky dávkuje čisticí prostředek.
Robot určený i pro náročné domácnosti
Roborock Saros 20 Neo byl navržen pro domácnosti se složitou dispozicí. Dostane se totiž na více míst a vyžaduje méně ručních zásahů. Klíčem je podvozek AdaptiLift Chassis 3.0, který umožňuje překonávat dvoustupňové prahy vysoké až 8,8 cm, takže úklid nezastaví ani přechody mezi různými úrovněmi podlahy. Díky průjezdné výšce 7,95 cm se přístroj současně dostane i do hůře přístupných míst. V domácnosti se navíc neztratí díky navigaci RetractSense LiDAR.
Výkonný motor HyperForce se sacím výkonem 36 000 Pa a systém Dual Anti-Tangle si bez přerušení poradí s jemným prachem i dlouhými chlupy domácích mazlíčků. Vylepšené mopování využívá teplou vodu a přítlak až 14 N, díky čemuž účinně odstraňuje i odolné skvrny. Multifunkční dokovací stanice udržuje hygienu praním mopů horkou vodou o teplotě 100 °C, které účinně odstraňuje odolné nečistoty a bakterie. Roborock Saros 20 Neo nabízí také prodlouženou výdrž baterie – na jedno nabití tak uklidí plochu o rozloze téměř 350 m². To nejdůležitější, tedy dostupnost na českém trhu a konečné ceny, bohužel oznámeny nebyly a dozvíme se je až s uvedením produktů na trh.