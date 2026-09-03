Roborock přivezl na veletrh IFA chytrou sekačku RockNeo Q2. Poradí si i s náročnějšími zahradami

- Robotická sekačka Roborock RockNeo Q2 LiDAR je navržena na malé i velké zahrady
- Nepotřebuje přitom obvodové vodiče, ani RTK stanice
- Zvládá také průjezdy úzkými místy a sekání až 3 centimetry od okraje
Roborock nejsou jen robotické vysavače, ale také chytré autonomní sekačky na trávu. Ty ocení majitelé nejen malých anglických trávníků, ale také prostorných a náročných zahrad. Novým modelem Roborock RockNeo Q2 LiDAR rozšiřuje čínská firma své portfolio robotických sekaček o další řešení, které se obejde bez obvodového vodiče. Sekačka umožní majitelům zahrad snadněji udržovat trávník v dobré kondici a využívá zkušenosti Roborocku s inteligentní navigací a automatizací do venkovního prostředí.
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Schopná sekačka na velké i malé zahrady
Zahrady mají nejrůznější tvary a výrazně se liší také uspořádáním květinových záhonů, živých plotů a keřů. Roborock RockNeo Q2 LiDAR je přizpůsoben pro to, aby se spolehlivě pohyboval po různých typech zahrad, a přitom se obešel bez obvodového vodiče i RTK stanice. Systém Sentisphere LiDAR mu umožňuje autonomně se orientovat v rozmanitém zahradním prostředí a vytvářet inteligentní mapu okolí. Sekačka tak systematicky pokryje celý trávník a dokáže projet i užšími místy. Zvládá také svahy se sklonem až 45 % a průjezdy široké pouhých 60 cm, takže si poradí nejen s velkými otevřenými plochami. Systém sečení se třemi noži má možnost sekat až 3 cm od okraje, což minimalizuje nutnost lidského zásahu.
Roborock RockNeo Q2 LiDAR pochopitelně využívá aplikaci Roborock, se kterou mohou uživatelé spravovat jednotlivé zóny sečení a nastavovat systematické plány údržby. Sekačka se o pravidelnou práci už postará samostatně na pozadí. Nabíjecí stanice má integrovaný modul pro zesílení signálu Wi-Fi, který zajišťuje stabilnější spojení mezi sekačkou a aplikací. Větší pocit jistoty poskytuje také ochrana proti krádeži. Díky voděodolnosti IPX6 a podpoře chytré domácnosti prostřednictvím služeb Alexa a Google Home je Roborock RockNeo Q2 LiDAR nejen na integraci do smart home, ale také na nepříznivé vlivy počasí.
Ačkoli se sezóna pravidelné údržby zahrady pomalu blíží ke konci, není od věci být připraven v předstihu už na tu příští. Kdy se robotická sekačka Roborock RockNeo Q2 LiDAR dostane na český trh a za jakou cenu, to prozatím bohužel nevíme – obojí bude oznámeno později.