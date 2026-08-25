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Čínský robot běhá rychleji než Usain Bolt: sprintera pokořil s rekordním časem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 8. 19:00
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Humanoidní robot Lightning od Honoru
  • Na události World Humanoid Robot Games padl světový rekord ve sprintu
  • Ten překonal robot Lightning od čínského giganta Honor
  • Držitele lidského rekordu Usaina Bolta překonal o 0,26 sekund

Běhání je jeden z nejpřirozenějších lidských pohybů a celosvětově fascinuje stovky milionů lidí. Ačkoli disciplín, ve kterých lze zápolit je mnoho a lidské tělo je přirozeně stavěno na vytrvalostní trasy, za královnu mezi atletickými disciplínami je považován běh na 100 metrů. V tomto odvětví drží světový rekord jamajský sprinter Usain Bolt, který v roce 2009 zaběhl v Berlíně světový rekord s časem 9,58 sekund. Než se podaří najít člověka, který tento rekord překoná, nejspíše bude chvíli trvat, nicméně robot, který by zanechal Bolta v prachu, už na světě existuje.

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Bolt by proti robotu Lightning neměl šanci

Jeho jméno je Lightning, stojí za ním známý technologický gigant Honor, a stovku pokořil za neuvěřitelných 9,32 sekund, což je nějakých 14,5 metru za sekundu. Rekord padl na akci World Humanoid Robot Games, kde se výrobci humanoidních androidů předhánějí v různých disciplínách. Zajímavostí je, že robot měří 169 centimetrů a disponuje nohami o délce 105 centimetrů. Právě nohy mu Honor pro sprinterskou disciplínu o deset centimetrů prodloužil.

Není od věci připomenout, že pro robota Lightning nejde o jediný světový rekord v běhu, který má na svém kontě – v dubnu letošního roku překonal také lidský rekord na půlmaratonu, který zaběhl za 50 minut a 26 sekund, což je přibližně o sedm minut rychleji, než za kolik to zvládnul ugandský běžec Jacob Kiplimo, který půlmaraton nejrychleji zaběhl za 57 minut a 31 sekund. Lightning tak ukazuje, že je nejen rychlý, ale také všestranný – pro lidského běžce je totiž stanovení světových rekordů ve sprintu a půlmaratonu takřka nemožné, neboť vyžaduje jinou tělesnou stavbu a také jiný typ přípravy.



Robotický běžec Honor Lightning



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Zkonstruovat humanoidního robota, který by překonal lidské sportovní rekordy, není jednoduchá disciplína. Samotná konstrukční stránka sice není až tak složitá, nicméně rozpohybovat robota, aby po celou dobu běhu držel trajektorii a balanc, to už vyžaduje spoustu snahy a úsilí. Jestli se někdy dočkáme plnohodnotné „roboolympiády“ je otázka, nicméně s tempem vývoje, jakým si roboti v současné době prochází, to vyloučit nelze.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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