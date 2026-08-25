Čínský robot běhá rychleji než Usain Bolt: sprintera pokořil s rekordním časem

- Na události World Humanoid Robot Games padl světový rekord ve sprintu
- Ten překonal robot Lightning od čínského giganta Honor
- Držitele lidského rekordu Usaina Bolta překonal o 0,26 sekund
Běhání je jeden z nejpřirozenějších lidských pohybů a celosvětově fascinuje stovky milionů lidí. Ačkoli disciplín, ve kterých lze zápolit je mnoho a lidské tělo je přirozeně stavěno na vytrvalostní trasy, za královnu mezi atletickými disciplínami je považován běh na 100 metrů. V tomto odvětví drží světový rekord jamajský sprinter Usain Bolt, který v roce 2009 zaběhl v Berlíně světový rekord s časem 9,58 sekund. Než se podaří najít člověka, který tento rekord překoná, nejspíše bude chvíli trvat, nicméně robot, který by zanechal Bolta v prachu, už na světě existuje.
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Bolt by proti robotu Lightning neměl šanci
Jeho jméno je Lightning, stojí za ním známý technologický gigant Honor, a stovku pokořil za neuvěřitelných 9,32 sekund, což je nějakých 14,5 metru za sekundu. Rekord padl na akci World Humanoid Robot Games, kde se výrobci humanoidních androidů předhánějí v různých disciplínách. Zajímavostí je, že robot měří 169 centimetrů a disponuje nohami o délce 105 centimetrů. Právě nohy mu Honor pro sprinterskou disciplínu o deset centimetrů prodloužil.
Není od věci připomenout, že pro robota Lightning nejde o jediný světový rekord v běhu, který má na svém kontě – v dubnu letošního roku překonal také lidský rekord na půlmaratonu, který zaběhl za 50 minut a 26 sekund, což je přibližně o sedm minut rychleji, než za kolik to zvládnul ugandský běžec Jacob Kiplimo, který půlmaraton nejrychleji zaběhl za 57 minut a 31 sekund. Lightning tak ukazuje, že je nejen rychlý, ale také všestranný – pro lidského běžce je totiž stanovení světových rekordů ve sprintu a půlmaratonu takřka nemožné, neboť vyžaduje jinou tělesnou stavbu a také jiný typ přípravy.
Zkonstruovat humanoidního robota, který by překonal lidské sportovní rekordy, není jednoduchá disciplína. Samotná konstrukční stránka sice není až tak složitá, nicméně rozpohybovat robota, aby po celou dobu běhu držel trajektorii a balanc, to už vyžaduje spoustu snahy a úsilí. Jestli se někdy dočkáme plnohodnotné „roboolympiády“ je otázka, nicméně s tempem vývoje, jakým si roboti v současné době prochází, to vyloučit nelze.