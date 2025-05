USA představily špičkový kamikadze dron: dolet až 400 km a plně autonomní zaměřování

Spojené státy americké odhalily svůj nejnovější bojový letoun, který nese název Red Dragon. Jedná se o útočný dron s doletem neuvěřitelných 399 kilometrů (248 mil), který dokáže samostatně detekovat a zničit cíl. Jeho hlavním úkolem je ničit nepřátelská vojska, přičemž jeho přesnost je velmi vysoká. Armáda tak nebude muset nasazovat své vlastní vojáky, aby zaútočila hluboko do nepřátelských linií. Specialisté tvrdí, že Red Dragon bude pravděpodobně jedním z klíčových faktorů, jak by mohly v budoucnu vypadat potenciální válečné konflikty.

Na vývoji tohoto dronu spolupracoval s obrannými dodavateli mimo jiné také Pentagon, přičemž stroj je odborníky označován jako tzv. kamikadze dron – jde totiž o nástroj určený k jednomu použití (dron se zaměří na cíl, doletí k němu a exploduje). Co ho však zásadně odlišuje od předchozích modelů, je jeho schopnost využívat umělou inteligenci k samostatnému vyhledání cíle a následnému útoku. Tento dron má v podstatě svoji vlastní databázi a nepotřebuje zásah operátorů.

Jednou z největších výhod Red Dragonu je jeho zmíněný dolet, mimoto však dokáže letět rychlostí 101 km/h. Celková hmotnost přitom nepřesahuje 10 kilogramů. Po vzlétnutí umí přejít do režimu utajení (tzv. stealth mode), díky kterému se lépe dostane přes obranné nepřátelské mechanismy a následně zamíří ke svému cíli s výbušnou hlavicí. Ta je schopná zničit opevněné bunkry nebo rozbít konvoje v pohybu.

Mozkem dronu jsou systémy, které byly trénovány na tisíci satelitních snímcích a záznamech z bojišť. Díky tomu je dron schopný rozeznat vojenský cíl od civilního, a tedy sám dokáže určit, na koho by měl v boji zaútočit a komu se naopak vyhnout. Pokud se však během mise něco pokazí a dron začne létat nekontrolovaně, operátoři mají velmi omezené možnosti jeho ovládání.

Ačkoliv dron vzbudil obrovské nadšení mezi vojenskými představiteli, ani omylem se neobešel bez kritiky (a to oprávněné). Několik organizací na ochranu lidských práv a odborníci na umělou inteligenci totiž varují před tím, že se svět nebezpečně rychle přibližuje bodu, kdy stroje budou samy rozhodovat o životě a smrti lidí.

Red Dragon doesn’t wait for orders.

It hunts in silence. No GPS. Comms denied. No escape.

This is battlefield autonomy—on our terms.

