Úprava fotek před odesláním? Google to vyřešil AI modelem Nano Banana

- Aplikace Zprávy Google dostala pomocníka v podobě AI modelu Nano Banana
- Díky němu lze snadno a rychle upravovat fotografie před odesláním
- Funkce je prozatím dostupná jen v omezeném počtu zemí
Umělá inteligence je tady s námi už nějaký ten pátek a rozhodně se nikam zmizet nechystá. Právě naopak, velké firmy se v současné chvíli předhánějí v tom, která nám přinese co možná nejpraktičtější scénář toho, jak AI využít i v běžném životě a nejen v rámci specifických situací. Výjimkou není ani Google, jež oznámil hned několik nových AI funkcí, přičemž ta nejzajímavější se bezesporu týká aplikace Zprávy a nese název Remix.
Rychlá úprava fotek s pomocí AI
Jak už název napovídá, nová funkce vám umožní v aplikaci Zprávy „remixovat“ pořízené a zaslané snímky s využitím umělé inteligence. Díky modelu generování a úpravy obrázků Nano Banana, který je již nyní k dispozici v Gemini a režimu AI, vám funkce Remix umožňují vybrat fotografii a zadat prompt pro rychlou úpravu. Remix se v aplikaci zobrazí jako nové tlačítko ve tvaru pilulky v levém dolním rohu obrázku, na kterém dlouze podržíte prst, nebo které manuálně vyberete v galerii.
Konkrétně zde můžete přímo popsat změny, které chcete na snímku provést, a to pomocí tlačítka s emotikonem banánu. Google vám následně nabídne seznam vlastních návrhů, jako například možnost vytvořit si z ní vlastní mini figurku, nebo upravit fotografii ve stylu polaroidu. Aplikace Zprávy Google pro tuto funkci využívá stávající rozhraní galerie. Po vygenerování upraveného snímku uvidíte bezprostředně poté náhled, přičemž každá takto upravená fotka bude mít v pravém dolním rohu vodoznak, aby bylo hned jasné, že byla upravena s pomocí umělé inteligence.
Tato funkce je aktuálně k dispozici na zařízeních Pixel 6 a novějších, avšak brzy se rozšíří i pro ostatní zařízení s Androidem. Funkce bude nejprve k dispozici v angličtině pro uživatele RCS v USA, Austrálii, Kanadě, Indii, Irsku, na Novém Zélandu a ve Velké Británii. V budoucnu by se novinka měla rozšířit i do dalších oblastí a zemí, přičemž Česko jistě nebude výjimkou. Pro tuto chvíli ovšem není jasné, kdy se tak stane.