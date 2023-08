Unikly novinky od CMF by Nothing. Chystají se hodinky, sluchátka a jedno překvapení

Nová značka Carla Peie připravuje tři produkty

Mají to být chytré hodinky, sluchátka a nabíjecí adaptér

K dispozici budou už za měsíc v Indii, další trhy snad budou následovat

O vzniku nové levnější značky CMF by Nothing jsme informovali už před pár týdny. To jsme měli k dispozici pouze logo a kusé informace o strategii nového brandu. Nyní se na síti X prostřednictvím účtu @TechLeaksZone objevila trojice produktů, které můžeme brzy očekávat. Nechybí dokonce ani detailní parametry. Těšit se můžeme na chytré hodinky, sluchátka i nabíjecí adaptér.

Watch Pro

Tvar hodinek připomíná Apple Watch a oranžový řemínek nejspíše nebude odnímatelný. AMOLED displej má mít úhlopříčku 1,96″ a neměla by chybět funkce always-on. Svítivost má dosahovat 600 nitů a obnovovací frekvence 50 Hz. Tělo hodinek bude hliníkové a z dalších funkcí se můžeme těšit na GPS, Bluetooth 5.3, krytí proti vodě a prachu IP68 nebo baterii s kapacitou 330 mAh, což vystačí na 13 dní provozu s vypnutou funkcí always-on displej.

Dále nemá chybět senzor srdečního tepu, měření okysličení krve, kontrola spánku nebo hladiny stresu. Přes hodinky bude možné telefonovat a v nabídce má být více než 100 ciferníků nebo více než 100 typů cvičení pro měření. Watch Pro ale nebudou pracovat se systémem Watch OS.

Buds Pro

Ohledně sluchátek máme mnohem méně informací. Měla by však nabídnout ANC pro potlačení okolního hluku nebo speciální funkci pro podporu basových frekvencí. Baterie zvládne 11 hodin nepřetržitého přehrávání. Tvarově se jedná o špunty s krátkou stopkou.

Power 65W GAN

Nečekaným produktem v nabídce značky CMF je nabíjecí adaptér, který může dobíjet až tři zařízení současně. Z fotek je vidět jeden USB-A port a dvojice USB-C.

Všechna tato zařízení by měla dorazit na indický trh zhruba za měsíc. Na jaké další trhy se dostanou a kdy tomu tak bude, zatím není zřejmé. Hodinky by měly vyjít asi na 1 500 korun včetně daně. Sluchátka budou s cenou zhruba okolo 1 200 korun ještě levnější a adaptér by neměl vyjít na více než tisícovku. Tyto informace je ale potřeba brát s rezervou a vyčkat si na oficiální potvrzení.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?