Unikátních technologie českého Apify pomáhá hledat pohřešované děti

Český startup Apify má technologie, díky kterým pomáhá hledat ztracené děti

Jejich nástroj využívá nejen FBI, ale egyptská iniciativa Aftal Mafkoda

Od roku 2018 se povedlo vystopovat přes 15 tisíc nezletilých dětí

Od egyptské revoluce v roce 2011 je v Egyptě každý rok nahlášeno tisíce pohřešovaných dětí. Iniciativa a facebooková stránka Aftal Mafkoda (v překladu Ztracené děti), se snaží tento alarmující trend zvrátit. Založil ji Rami el-Gebali v roce 2016 a dnes je s více než 2 miliony příznivci největší online databází pohřešovaných dětí v Egyptě. Na pomoc jí teď přichází český startup Apify se svým nástrojem na scrapování webů, který pro hledání pohřešovaných lidí využívá i FBI.

Od roku 2018, kdy Apify spojil své síly s neziskovou americkou organizací Thorn, se díky jejich nástroji na scrapování webů podařilo vystopovat na 15 tisíc nezletilých pohřešovaných ve Spojených státech. Nyní se technologie českého startupu dostává na Blízký východ, konkrétně do Egypta, kde pomáhá iniciativě Aftal Mafkoda s hledáním pohřešovaných dětí. Těch je v Egyptě každý rok nahlášeno tisíce.

Software, který hledá děti

Díky nástroji tuzemské společnosti, mohou správci facebookové stránky Atfal Mafkoda automaticky stahovat fotografie, které na ně nahráli rodinní příslušníci pohřešovaných dětí, nebo ti, kdo v egyptských ulicích pro iniciativu fotili žebrající děti. Právě tak vznikla opravdová databáze, která umožňuje za využití dalších nástrojů hledat pohřešované děti mnohem efektivněji, než by ses kdy dařilo dělat ručně. Data sesbíraná díky Apify a označená dle potřeby výzkumníků se následně analyzují pomocí AI technologie Spark, která aplikuje generativní deep learning metody na fotografie dětí. Pomáhá tak lépe odhadnout, jak by děti vypadaly starší, tedy jaká je jejich aktuální podoba. Tato AI technologie na obrázky dětí aplikuje AI metody forenzního stárnutí obličejů.

„Apify má obrovský potenciál v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Díky nim jsem mohl snadno získat data z naší facebookové komunity, pracovat s nimi a dále je využívat bez jakékoli práce navíc,“ říká softwarový inženýr Youssef A. Abukwaik, který stál za vývojem technologického řešení pro Atfal Mafkoda a dodává: “Apify mi umožnilo naplno využít naši vlastní facebookovou stránku, a to zcela bez omezení, která jsem zažil u alternativních řešení. Mohli jsme si stáhnout všech 5 000 příspěvků, aniž bychom byli Facebookem blokování. Žádné jiné open-source řešení ani alternativa, kterou jsem vyzkoušel, se s tím nedá srovnat.”

Výhoda využití technologie od Apify totiž spočívá i v tom, že výsledky scrapingu nezmizí, ale mohou se používat opakovaně i dlouho poté, co byl scraping dokončen. Youssef má tak k dispozici webové rozhraní, kde jsou získaná data z Facebooku strukturovaná a přehledná. Vidí všechny příspěvky a může nad nimi dělat další dotazy a úkony, jako je třeba srovnání tváří z postů s databázemi lidí, kteří jsou pohřešovaní nebo byli nalezeni a na základě toho je označovat. Iniciativě se takto zatím podařilo najít na 3 000 dětí a znovu je spojit s jejich rodinami.

Jan Čurn, CEO Apify, k celé spolupráci dodává: „Dlouhodobě poukazujeme na to, že scraping je účinný nástroj v boji proti nelegální činnosti a dokáže zachránit nejeden lidský život. Představte si, že máte přístup ke všem důležitým informacím na Facebooku a policejní databázi, ale srovnáváte je ručně. To je nejen neefektivní, ale také nepraktické, obzvláště když hledáte pohřešované děti, kde záleží na každé minutě. Naše technologie dokáže stahovat data z webu a zautomatizovat celou řadu procesů, které byste jinak museli dělat manuálně. Jsme hrdí na to, že můžeme pomáhat iniciativě jako je Atfal Mafkoda, nebo organizaci Thorn.”

Iniciativu Aftal Mafkoda založil v roce 2016 Rami el-Gebali jako odpověď na rostoucí počet unesených egyptských dětí, kterou jsou pak dále zneužívány k adopci, žebrání, prostituci, obchodu s orgány či pro výkupné. V rámci první kampaně “Nevyužívejte děti k žebrání” vyzýval veřejnost, aby fotili děti žebrající na ulici a snímky pak sdíleli na facebookové stránce.

Zatím se iniciativa soustředí jen na Egypt, ale ambici má mnohem větší. „Chceme vytvořit globální databázi všech pohřešovaných lidí na světě,“ říká její zakladatel. Technologie Apify v tom mohou velmi účinně pomoci. Zkušenosti s podobnými projekty už Apify má. Kromě Aftal Mafkoda několik let spolupracuje také s americkou organizací Thorn. Ta pomocí softwarového nástroje postaveného na technologii českého startupu bojuje proti obchodu s lidmi, především s dětmi. Spotlight, jak se software jmenuje, v současné době využívá na 9 000 bezpečnostních agentur po celých Spojených státech a Kanadě. Nechybí mezi nimi ani FBI.

Technologie Apify využívá i iniciativa Heyrick Research zasazující se o konec nelegálního obchodování s lidmi, zejména s uprchlíky a migranty. Dále můžeme zmínit například aplikace Shadow app, která i díky Apify, pomáhá Američanům nalézt ztracené psí mazlíčky.

Apify se však angažuje i v Česku, kde je jedním ze tří subjektů, kteří stojí za Hlídačem Shopů, který prověřuje, zda si e-shopy uměle nenavyšují deklarované slevy. Hlídač Shopů zaujal i EU a získal variantu, kterou používají instituce kontrolující dodržování pravidel e-commerce v EU. V Hlídači státu pro změnu pomáhají s kontrolou veřejných projektů a státních zakázek. Kromě toho poskytovali zdarma i své API v rámci boje s Covid-19.