Unikátní Asus Zenbook Duo 2026 se dvěma displeji míří do prodeje, známe českou cenu

- Asus v lednu představil novou generaci unikátního notebooku se dvěma displeji Zenbook Duo
- Ten má kompaktnější pant a celkově působí foremnějším dojmem
- Předobjednávky již běží, prodej začne 16. března
Asus patří k výrobcům, kteří velmi proaktivně přijali trend ohebných notebooků se dvěma displeji. Letos v lednu na veletrhu CES v Las Vegas představil novou, mírně upgradovanou generaci svého pracovního laptopu Zenbook Duo, který už je možné předobjednat i v Česku.
Známá koncepce Zenbook Duo
Nová generace Asus Zenbook Duo staví na osvědčeném řešení se dvěma 14″ OLED displeji, tentokrát typu Lumina Pro OLED (1 000 nitů, certifikace Dolby Vision). Obrazovky mají antireflexní úpravu a variabilní obnovovací frekvenci 48–144 Hz, což zlepšuje plynulost i čitelnost.
Klíčovou změnou je přepracovaný pant, který zmenšuje mezeru mezi displeji o 70 %. I při nasazení magnetické klávesnice notebook nenabízí ani malou škvírku a působí velmi kompaktně. I samotný přechod mezi obrazovkami je téměř neznatelný. Výsledkem jsou dva propojené displeje s rozlišením 3K.
Celé tělo laptopu je pokryto speciálním materiálem Ceraluminum. Jedná se o kombinaci keramiky a hliníku, která zaručuje
výjimečnou pevnost při nízké hmotnosti. Povrch je příjemný na dotek a zároveň odolný vůči každodennímu opotřebení. Šasi je oproti předchůdci o 5% kompaktnější, přičemž klávesnice se nově uchycuje magnetickým systémem MagLatch s výsuvnými pogo piny pro bezproblémové připojení i odpojení. Mohu potvrdit, že v praxi vše funguje perfektně.
Notebook cílí na profesionály a kreativce, respektive kohokoliv, kdo využije při práci s notebookem velký displej. Pomáhá tomu i 6reproduktorový zvuk, nástroje ScreenXpert pro práci napříč obrazovkami a solidní výkon díky procesorům Intel Core Ultra Series 3, grafice Intel Arc a neurální jednotce s výkonem až 50 TOPS. Asus myslel i na výdrž, kdy dvojice baterií nabízí kapacitu 99 Wh.
Cena a dostupnost
ASUS Zenbook Duo UX8407 se v Česku začne prodávat od 16. března, předobjednávky byly spuštěny v pátek 19. února. Základní model s 1TB úložištěm a procesorem Intel® Core Ultra 9 386H startuje na 65 490 Kč, připlatit si ale můžete za výkonnější čipset či 2TB úložiště.