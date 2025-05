Únik pár dní před premiérou. Takto bude vypadat Xperia 1 VII

Smartphony od značky Sony rozhodně nejsou žádnou masovou záležitostí, nicméně japonská firma se jejich výroby nevzdává – jednak touží po celistvém portfoliu, a také chce ve svých telefonech zužitkovat technologie používané v jiných produktech. Už příští týden se Sony chystá představit svůj nový vlajkový smartphone Xperia 1 VII, který si díky serveru Android Headlines můžeme prohlédnout s předstihem již nyní.

Japonsko je na jedné straně technologická velmoc, na straně druhé je to země s hlubokými tradicemi. Přesně tak by se daly definovat i smartphony od Sony – jsou sice prošpikované těmi nejmodernějšími technologiemi, avšak každý rok vypadají víceméně stejně. Pokud jste tedy doufali, že letošní Xperia 1 VII bude jiná než ta loňská, musíme vás zklamat.

Jak je z uniklých renderů patrné, Sony si podrží svůj designový podpis i u letošní generace, nové budou pouze barvy – zelená, černá a fialová. Xperia 1 VII si ponechá protáhlé tělo s rovnými boky, a dokonce i displej, který nebude narušovat žádný výřez pro selfie kamerku – ta se bude opět nacházet v širším rámečku nad obrazovkou.

Ani vzadu se toho příliš nezmění – v levém horním rohu opět najdeme oválný modul se třemi fotoaparáty, jejichž objektivy bude krýt speciální antireflexivní vrstva Zeiss T*. Sony znovu použije univerzální sestavu klasického, širokoúhlého a periskopického fotoaparátu, přičemž ten prostředí má být postaven na 2,1× větším snímači než v případě loňské Xperie 1 VI.

Xperia 1 VII potěší i milovníky hudby – bude se pyšnit stereoreproduktory, podporou Hi-Res audia, kodeků LDAC a DSEE Ultimate a hlavně si ponechá 3,5mm port na klasická kabelová sluchátka.

Podle dřívějších spekulací má Xperii 1 VII pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve spolupráci s 12 GB RAM. Akumulátor se pak bude pyšnit kapacitou 5 000 mAh a výdrží až dva dny na jedno nabití.

Telefon půjde do světa s Androidem 15, přičemž výrobce dle marketingových materiálů nabídne čtyři velké systémové aktualizace a šest let bezpečnostních záplat.

New Xperia is coming on 13 May!

Get ready for the Xperia New Product Announcement, exclusively on @SonyXperia YouTube: https://t.co/FrBWgOMjcq

13 May (TUE), 2025 11:00 Japan time / 04:00 CEST#SonyXperia #ProductAnnouncement #NextXperia

— Sony | Xperia (@sonyxperia) May 7, 2025