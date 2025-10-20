TOPlist

Ultrahuman Ring Air za bezkonkurenční cenu? Použijte tento slevový kód

Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air
  • V Mobil Pohotovosti si pro naše čtenáře připravili exkluzivní slevu
  • Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air lze po uplatnění kódu získat za bezkonkurenční cenu
  • Tato speciální nabídka platí pouze do soboty 25. října, proto příliš neotálejte

Chytré prsteny jsou hitem a velmi populární technologickou vychytávkou, která si stále získává nové příznivce. Kromě obyčejných platebních prstenů existují i velmi pokročilé prsteny, které dokáží měřit nespočet tělesných funkcí a konkurují tak v podstatě i chytrým hodinkám. Mezi jedny z nejžádanějších patří prsteny Ultrahuman, které jsou již nějakou dobu k dostání i na českém trhu. Jedním z jejich prodejců je Mobil Pohotovost, kde nyní naši čtenáři mohou na tento gadget získat exkluzivní slevu.

Změří kroky, sportovní aktivitu i kvalitu spánku

Ring Air nabízí mnoho funkcionalit, které ocení jak více tak méně aktivní jedinci. Umí běžné věci, jako počítat kroky, spálené kalorie nebo kvalitu spánku. Dále je vybaven senzory pro měření tepové frekvence, tělesné teploty či variability tepové frekvence, díky čemuž nabízí podrobný přehled o vaší kondici. Před rokem jsme také informovali například o tom, že jako první na světě umí tento prsten detekovat fibrilaci síní.

Ultrahuman Ring Air a obsah balení
Ultrahuman Ring Air a obsah balení

Jelikož prsten na rozdíl od hodinek nedisponuje displejem, je jeho nepostradatelnou součástí i aplikace. V té uživatel nalezne podrobné přehledy, grafy, statistiky a tipy na zlepšení zdraví či sportovní výkonnosti. Aplikace je navíc z velké části lokalizovaná i do českého jazyka, což ocení ti, kteří se moc nekamarádí s angličtinou.

Ultrahuman Ring Air za bezkonkurenční cenu

V Mobil Pohotovosti nyní pro čtenáře našeho webu připravili exkluzivní nabídku, díky které je možné prsten do soboty 25. října pořídit za vůbec nejnižší cenu na trhu. Při použití slevového kódu „uhsmartmania20“ lze získat Ultrahuman Ring Air za pouhých 7 592 Kč (běžná cena je 9 490 Kč). Pro uplatnění nabídky stačí navštívit e-shop Mobil Pohotovosti, vybrat si barvu a velikost a následně v košíku uplatnit uvedený slevový kód.

Pokud si nejste jisti velikostí, lze slevový kód využít i na pořízení sizing kitu. Pokud ale máte za rohem některou z poboček Mobil Pohotovosti, můžete si jít svou velikost jistit přímo tam. Sizing kit pro prsteny Ultrahuman je totiž k dispozici na každé jejich prodejně.

David Pilař
Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.

