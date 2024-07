Ultrahuman Ring Air má světové prvenství. Umí detekovat fibrilací síní

Ultrahuman se může pochlubit výraznou konkurenční výhodou

Jeho prsten Ring Air jako první na světě umí detekovat fibrilaci síní

Novou funkci posvětil americký regulační úřad FDA

Chytré prsteny v současné době zažívají poměrně velký boom, ať už jde o průkopníka v této oblasti, společnost Oura, nebo nedávno odhalený Galaxy Ring od Samsungu. Mezi méně nápadné výrobce patří Ultrahuman, který zákazníky láká na svůj Ring Air. Ten se může nejen směle měřit s konkurencí, ale v jednom ohledu ji nyní dokonce překonává. Jako první chytrý prsten na světě totiž může nabízet detekci fibrilace síní, jinými slovy srdeční arytmii, která patří mezi nejčastější srdeční vady.

Ring Air je první chytrý prsten na světě, který detekuje fibrilaci síní

Aby mohlo zařízení tuto funkci využívat, nestačí mít k dispozici jen patřičné senzory a software. Pro aktivní využívání je potřeba také získat potřebné povolení od regulačních úřadů, v případě Spojených států je to FDA. Právě americký regulátor nyní tuto funkci posvětil, tudíž ji může Ultrahuman ve svých chytrých prstenech zpřístupnit také běžným uživatelům. Jak to bude s povolením této funkce na území Evropské unie není prozatím jasné, neboť zde musí společnosti žádat o certifikaci od regulátora EMEA, přičemž není zárukou, že pokud něco schválí ve Spojených státech, projde to taky na evropské půdě.

Novinka je součástí spuštění platformy s názvem PowerPlugs. Ta nabízí možnost obohatit funkce prstenu o individuální aplikace a pluginy, které umožní využívat nasbíraná data. PowerPlugs umožňují lidem vybrat si a soustředit se na ty aspekty jejich zdraví, které jsou pro ně nejdůležitější. Je navržen pro vysoce personalizované poznatky o zdraví, což zajišťuje, že si každý jednotlivec může sledování svého zdraví přizpůsobit svým potřebám a cílům.

Funkce sledování fibrilace síní sleduje nepravidelný srdeční rytmus, tedy arytmii, která může být počátečním znakem začínajícího kardiovaskulárního onemocnění. Kromě toho umí prsten Ultrahuman Ring Air sledovat také cirkadiánní rytmus, ženské reprodukční zdraví, pomoci vyrovnat se s jet lagem při cestování nebo doporučovat nejvhodnější moment, kdy si dát kávu. Zároveň se jedná o jedno z nejlepších řešení v poměru ceny a výkonu, které je aktuálně na trhu k dispozici.