Ultimate už nestačí! GeForce Now chystá omezení herního času téměř pro všechny

- Streamování skrze Nvidia GeForce Now čeká příští rok velké omezení
- Maximální herní čas se smrskne na 100 hodin pro všechny, pak si budete muset připlatit
- Jedna výjimka ale přeci jen existuje
Cloudová streamovací služba Nvidia GeForce Now patří mezi velmi oblíbené herní alternativy, především pak u uživatelů, kteří mají bohaté knihovny plné herních titulů, avšak nemají chuť či peníze investovat do pořádného hardwaru, či si naopak chtějí rozšířit možnosti hraní. Ačkoli samotná služba není nejlevnější, ve svém předplatném Ultimate nabízí za 600 korun měsíčně přístup k využívání GeForce RTX 4080 (u některých titulů i GeForce RTX 5080) v rámci více než 4 tisíc her, a to v rozlišení 4K ve 240 fps v rámci až 8hodinnových relací. Nyní ale má dorazit omezení, které se bude týkat i předplatitelů nejvyšší varianty.
Jen 100 hodin herního času bez dodatečného poplatku či omezení
Nvidia zavádí od 1. ledna 2026 poněkud přísné omezení cloudového hraní prostřednictvím své služby GeForce Now, kdy téměř všichni její uživatelé budou omezeni na 100 hodin hraní měsíčně. Po dosažení tohoto limitu budou uživateli účtovány další poplatky. 15hodinové bloky dodatečného času stojí přibližně od 80 do 150 korun v závislosti na tom, zda využíváte tarif Performance nebo Ultimate. Po vyčerpání času můžete i nadále hrát zdarma, ale s stejnými omezeními jako uživatel bezplatné úrovně, včetně 1hodinových bloků a zobrazování reklam.
„Abychom zákazníkům i nadále zajistili krátké čekací doby a vysokou kvalitu každé relace, zavedli jsme maximální měsíční hrací dobu 100 hodin. Tato změna se dotkne méně než 6 % uživatelů a stávající placení členové GeForce Now budou k 31. prosinci 2024 i nadále využívat neomezený herní čas až do svého prvního zúčtovacího cyklu 1. ledna 2026 nebo později, pokud jejich prémiové členství zůstane nepřerušené. U členství na 6 měsíců se bude resetovat každý měsíc ve stejný den jako datum fakturace,“ vysvětluje Nvidia.
Konkrétně se na stránkách podpory píše, že „členové s předplatným Performance a Ultimate mají každý měsíc 100 hodin herního času. K tomu se ti navíc může převést až 15 hodin nevyužitého času z předchozího měsíce.“ Jednu výjimku ale tohle pravidlo má – pokud patříte mezi členy Founders, máte k dispozici neomezený herní čas, dokud účet nezanikne.