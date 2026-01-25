TOPlist

Ukrajinský obchod s aplikacemi v EU končí. Brusel kvůli tomu tlačí na Apple

Jakub Fišer
Jakub Fišer 25. 1. 20:00
Naštvaný Tim Cook před vlajkou Evropské unie (ilustrační obrázek)
  • Ukrajinská společnost MacPaw oznámila, že k 16. únoru uzavře v EU svůj obchod s aplikacemi Setapp
  • Evropská komise z toho viní Apple a jeho neschopnost přizpůsobit se novým podmínkám
  • Apple naopak vrací regulátorovi úder, schyluje se k další soudní třenici

Apple ostře zaútočil na Evropskou komisi (EK) a obvinil ji z „politických taktik na oddalování“, které brání implementaci změn v App Store a slouží k neoprávněným pokutám. Tento spor vypukl po oznámení ukrajinské firmy MacPaw, že ukončí svůj alternativní obchod s aplikacemi pro Mac i pro iPhone v Evropské unii (EU) 16. února 2026 kvůli údajným komplikovaným obchodním podmínkám, které neodpovídají jejich modelu.

Další rána ve sporu Applu a Evropy

Podle zákona o digitálních trzích (DMA), který EK prosazuje, musí Apple v EU povolit alternativní obchody s aplikacemi, aby se předešlo riziku monopolního chování. Apple pod náporem regulátorů tuto možnost zákazníkům nabídl, nicméně v říjnu 2025 podal požadavek na zjednodušení podmínek, ale EK na něj nereagoval, což podle firmy blokuje úpravy. Komise naopak připravuje obvinění, že Apple neřešil složitost svých poplatků, čímž má být mimo jiné zodpovědný za znevýhodnění ukrajinského MacPaw.

Apple tvrdí, že poptávka po alternativních obchodech je v Evropě nízká a MacPaw (mimo jiné tvůrci aplikace CleanMyMac) odchází z vlastních důvodů. „Evropská komise nám odmítla umožnit provést změny, o které sama požádala. V říjnu jsme předložili formální plán dodržování předpisů, na který dosud nereagovala. Komise používá politické zdržovací taktiky, aby uvedla veřejnost v omyl, posunula cíle a nespravedlivě se zaměřila na americkou společnost s obtížnými vyšetřováními a vysokými pokutami,“ stojí v prohlášení pro agenturu Bloomberg.

Přestřelka pokračuje

Zdroj ale zmiňuje i slova Evropské komise, podle které Apple neprovedl klíčové změny, čili ohrožuje konkurenci. Pokud vám to zní jako nikam nevedoucí slovní přestřelka, nejste sami. Tento zářez v již běžícím konfliktu předznamenává další vyšetřování a možné pokuty v miliardách eur, podobně jako v minulosti.



Evropska unie vs. společnost Apple (ilustrační obrázek)



Pro uživatele v Evropské unii to znamená méně alternativ k Applu – Setapp Mobile končí po méně než roce provozu. Ozývají se i hlasy, že cílem Evropské komise je diskriminovat americké firmy. Situace zůstává otevřená, protože Apple plánuje kvůli vleklým komplikacím s regulátory v EU soudní spor. V listopadu si k tomu nechal vypracovat rozsáhlou studii, ve které Evropskou unii „svlékl do naha“.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Kapitoly článku