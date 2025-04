Uhlíková stopa Applu se zmenšuje, technologický gigant to opravdu myslí vážně

Apple snížil své emise o více než 800 000 tun CO2 za jediný rok

Nové iPhony obsahují až 80 % recyklovaných vzácných kovů

Firma čelí kritice ohledně některých tvrzení o uhlíkové neutralitě

Když Apple před pár lety řekl, že chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální, spousta lidí jen pokrčila rameny, znělo to totiž jako další pěkná řeč pro kamery. Ale teď to začíná vypadat, že to mysleli vážně. Jen za rok 2024 se jim povedlo snížit emise o 5 %, což je o 800 000 tun oxidu uhličitého méně. A to už není jen statistika, to je rozdíl, který se dá cítit ve vzduchu kolem nás.

Změny se dotýkají i toho, co právě držíte v ruce. Nový iPhone 16 totiž obsahuje až 80 % recyklovaných vzácných kovů. Hliník v konstrukci je z většiny znovu použitelný a obal? Ten už dávno plast neobsahuje. Apple se přitom nesnaží jen o to “vypadat dobře”. Skutečně mění výrobní procesy a zavádí takové technologie, které mají smysl.

Nejsou na to sami, což je dobrý krok

Apple se daří snižovat emise i díky tomu, že zapojil své dodavatele, kteří přecházejí na obnovitelné zdroje energie. Tato spolupráce přinesla úsporu více než 24 milionů tun CO₂. A Apple navíc nastavuje jasná pravidla: každý dodavatel, který chce spolupracovat, musí používat čistou energii.

Apple is making real progress toward its goal to become carbon neutral in the next five years. An update: Apple touts massive emissions cuts and in-store recycling deal https://t.co/z8swcuL46K pic.twitter.com/ZSWwQBXfev — Cult of Mac (@cultofmac) April 16, 2025

Apple do toho fakt šlape a dál rozšiřuje své solární a větrné elektrárny. Ty už dneska nezásobují jen jejich datacentra, ale i další provozy po celém světě. Jen za rok 2023 firma zvládla využít 25 milionů megawatthodin energie z obnovitelných zdrojů – a to je sakra hodně.

Společnost se toho nebojí. Pořád drží svůj ambiciózní plán – do roku 2030 chce být co nejvíce uhlíkově neutrální. A to nejen u svých kanceláří a továren, ale i u celého dodavatelského řetězce. Zní to šíleně? Možná. Ale zároveň tak trochu inspirativně. Chtějí snížit emise o 75 % oproti roku 2015 a ten zbytek (těch posledních 25 %) chtějí srovnat pomocí přírody. Pomoct by jim v tom měly například stromy, které vysadí nebo půda, kterou zregenerují. Do roku 2050 pak jejich plán značí 90 % snížení emisí.

Možná si někteří uživatelé říkají, že jedna obří společnost toho přece moc nezmění. Jenže pravda je, že když se takhle velká firma vydá správným směrem, strhne s sebou pravděpodobně i další velké firmy. A pokud se podobné kroky začnou dít napříč technologickým průmyslem, můžeme se opravdu dočkat světa, kde nám technologie nejen že pomáhají, ale zároveň neškodí planetě.

