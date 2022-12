Udělejte svému studentovi radost a darujte mu k Vánocům nový notebook

Vánoce jsou za rohem a je na čase pořídit vánoční dárky. Studenti tráví na cestách spoustu času a je pro ně důležité, aby jejich počítač byl spolehlivý, dlouho vydržel a vešel se do batohu či kabelky. Na to myslí společnost Huawei, která nabízí hned několik možností, díky kterým se určitě strefíte do vkusu i těm nejnáročnějším.

Vědomosti bohužel pod stromeček zabalit nedokážeme, a tak pro studenty zůstává nejvhodnějším dárkem jednoznačně spolehlivý a výkonný notebook. A z rodiny notebooků Huawei jednoznačně vyberete vhodného parťáka pro vašeho studenta!

MateBook D 15: rychlost a elegance za dostupnou cenu

Spolehlivý notebook se stylovým designem rozhodně nemusí stát v řádu vyšších desetitisíců. Dokonalým důkazem je MateBook D 15, který do posledního puntíku splní nároky i těch nejnáročnějších studentů. Pochlubit se totiž může velkým 15″ FullView displejem, který pokrývá až 87 % přední strany, a s tloušťkou 16,9 mm a hmotností pouze 1,56 kg tak nebude problém přenášet ho z hodiny na hodinu.

Používání bude skutečně jednoduché i díky odemykání pomocí otisku prstu, které trvá pouze pár vteřin. I opozdilci si tak stihnou zapsat každé slovo. Samozřejmostí je také spolupráce s dalšími zařízeními Huawei s funkcí SuperDevice (Zařízení +), plná výbava portů, rychlý čip Intel Core i5 11. generace, dostatečné 512GB SSD úložiště a rychlá 8GB RAM, a to za krásných 12 590 Kč.

MateBook D 16: špičkový notebook pro každého

V současnosti je opravdu těžké najít notebook, který je vhodný na všechno – do školy, do kanceláře, na přenášení, složitější úkoly, sledování filmů a podobně. MateBook D 16 od Huawei se ale tento nelehký úkol snaží splnit. Pomáhá mu v tom 16″ Eye Comfort Huawei FullView displej, který pokrývá až 90 % přední strany zařízení, díky čemuž má uživatel k dispozici obrovskou plochu displeje ve stále velmi kompaktním těle, které se stále vejde do každé kabelky i batohu. Můžete ho tak s sebou vzít na všechny přednášky, do knihovny, či ke studiu do kavárny. O více než dostatečný výkon se stará čip Intel Core i5 12. generace spolu s 8GB RAM.

Všechny seminární práce, eseje, ročníková práce s ním zvládnete levou zadní, a to i díky rychlému SSD disku s kapacitou 512 GB, kam se vejde opravdu vše. Propracovaná klávesnice s výškou kláves až 1,5 mm přináší pohodlí při dlouhém psaní. Navíc disponuje numerickou klávesnici, která značně usnadňuje zapisování všech příkladů. Se speciální kovovou anténou Huawei se zase připojit k Wi-Fi i v tom nejodlehlejším koutě učebny. S cenovkou 17 990 Kč tak jde o dokonalé zařízení do každého školního batohu.

MateBook 14: malé rozměry, ale velké schopnosti

Pokud hledáte notebook, který se snadno přenáší, má pěkný design a zároveň nedělá kompromisy ve výbavě a výkonu, je MateBook 14 ten pravý. S 14palcovým displejem s poměrem stran 3:2 jde o skvělý kompromis ve velikosti a praktičnosti, a s hmotností 1,48 kg je extrémně mobilní. Jeho výhodou je dlouhá výdrž baterie, kterou doplňuje kompaktní nabíječka, která za 15 minut prodlouží výdrž baterie o další 2,5 hodiny. Navíc disponuje také rychlým nabíjením SuperCharge pro váš chytrý telefon Huawei.

Ten propojíte jednoduše s notebooku protřednictvím funkce Huawei Share a na obrazovce počítače ho můžete jednoduše ovládat. Pro připojení dalších zařízení je také vybaven dvěma USB-A porty, jedním USB-C, ale i plnohodnotným HDMI portem či 3,5 mm jackem pro sluchátka. V konfiguraci s čipem Ryze 7, 8GB RAM a 512GB SSD diskem seženete MateBook 14 již za 13 490 Kč.

Ať už je pod stromeček zakoupíte kterýkoli z nich, s notebookem Huawei rozhodně nešlápnete vedle. Všechny z nich se můžou chlubit perfektním výkonem i krásným designem, který potěší i ty nejnáročnější a rozhodně na Štědrý den vykouzlí úsměv na tváři obdarovaného. Všechny modely, MateBook D 15, D 16 i MateBook 14, seženete na oficiálních stránkách Huawei.