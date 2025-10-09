TOPlist

Ubisoft zrušil Assassin’s Creed, kde jste měli bojovat proti Ku Klux Klanu. Hrdinou měl být bývalý otrok

Marek Bartík
Marek Bartík 9. 10. 20:15
Assassins Creed Freedom Cry
  • Ubisoft chystal nový díl série Assassin’s Creed z období po konci americké občanské války
  • Hlavním hrdinou měl být bývalý otrok, který bojuje proti vzestupu rasistické organizace Ku-klux-klan 
  • Francouzské vydavatelství ale nakonec hru zrušilo kvůli soudobé politické situaci ve Spojených státech

Není žádným tajemstvím, že společnost Ubisoft má se sérií Assassin’s Creed velké plány na několik let dopředu. V následujících letech bychom se měli například tajemného titulu s kódovým označením Hexe, který podle zákulisních informací zavede hráče do střední Evropy v 16. století. Už brzy bychom se také měli dočkat oficiálního oznámení remaku oblíbeného pirátského dílu s podtitulem Black Flag. Podle čerstvých informací byla v přípravě také hra z období po konci americké občanské války. Kvůli soudobé policisté situaci v USA se jí ale nakonec nejspíš nedočkáme.

Souboj s Ku-Klux-Klanem

Informaci jako první zveřejnil známý herní novinář Stephen Totilo na svém webu Game File. Hru s lákavým zasazením do období po konci americké občanské války podle něj Ubisoft zrušil v průběhu minulého roku kvůli soudobé politické situaci ve Spojených státech. Na rozhodnutí francouzské společnosti se měla podílet i kontroverze kolem afrického samuraje Yasukeho, který se jako jedna z hratelných postav objevil v letošním Assassin’s Creed Shadows.

Hlavním hrdinou zrušeného projektu měl být bývalý otrok, který se vrací na území států Konfederace, kde se střetává s rostoucím vlivem rasistického hnutí Ku-Klux-Klan.

Další hra s důrazem na RPG prvky

S doplňujícími informacemi následně přispěchal novinář Tom Henderson, podle něhož měla být hra s kódovým označením Project Scarlet následujícím hlavním dílem se silným důrazem na RPG prvky (podobně jako Shadows či Valhalla, nikoliv nadcházející Hexe, pozn. red.). Titul byl ve vývoji ve studiu Ubisoft Quebec a z pozice ředitele na ni dohlížel Scott Philips, který dříve pracoval na dílech Syndicate a Odyssey.



Cal Hampton



Podle Hendersona se hra nacházela teprve v koncepční fázi, tedy na samotném začátku vývoje. S vydáním se počítalo na fiskální rok 2028, konkrétně kolem října 2027. V takovém případě by tvůrci měli na produkci přibližně dva až tři roky.

 

