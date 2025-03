Ubisoft otáčí kormidlo. Jeho tři největší tituly svěří pod taktovku čínského Tencentu

Ubisoft poslední roky nezažíval zrovna nejlepší časy. Odklad za odkladem, problémy s akciemi a nejistota kolem budoucnosti jejich her. A pak přišel Tencent, který už teď vlastní 10% Ubisoftu, a hodil na stůl pořádný balík peněz. Výsledek? Vznik nové společnosti, která bude mít hodnotu více než 100 miliard korun a bude kompletně zodpovědná za vývoj hned tří herních sérií.

Když se řekne Assasin’s Creed, Far Cry nebo Rainbow Six tak všichni víme, že jde o kultovní značky. Ubisoft teď slibuje, že tahle změna přinese:

Zní to skvěle, že? Ale otázkou zůstává, jaký bude vliv společnosti Tencent. Čínský gigant už ovládá část Riot Games, Supercell nebo vlastní podíly v Epic Games. Ubisoft sice tvrdí, že si zachová plnou kontrolu nad vývojem her, ale znáte to. Když někdo pošle přes 30 miliard korun , určitě si k tomu řekne svoje.

Ubisoft has officially sold its video game franchises and formed a new subsidary giving tencent 25% ownership and royalties.

Ubisoft did so well with assassins creed shadows, they were still forced to sell.

This new subsidary is already worth more than Ubisoft itself, with the… pic.twitter.com/B69LcSMCyv

