Uber jde do boje s Liftagem. Spouští vlastní kurýrní službu Courier

Uber spouští v Praze službu Courier

Je to v zásadě rychlá přeprava malých a středních zásilek

Později se služba rozšíří i do dalších českých měst

Společnost Uber spouští dnes novou službu Courier. Ta funguje na bázi přepravy malých a středních zásilek přímo pomocí rozsáhlé sítě řidičů Uber. Přímo v aplikaci si objednáte jízdu, ale namísto abyste sami nasedli do auta, řidiči jen předáte balíček, který má na smluvené místo odvézt. Cena je přitom podobná jako u běžné jízdy se společností Uber.

Uber nasazuje vlastní kurýry

Uber Courier chce konkurovat dalším přepravním službám – například Liftago – které převoz malých a středních zásilek již dávno nabízí. Systém je v zásadě jednoduchý. V aplikaci si objednáte kurýra, vyplníte jméno příjemce a adresu, zásilku následně připravíte a předáte řidiči. Pak můžete na mapě sledovat pohyb vozu a zkontrolovat bezproblémové předání zásilky.

„Díky službě Uber Courier nyní můžete rychle a pohodlně posílat zásilky, aniž byste museli stát frontu na poště nebo čekat na kurýra. Věřím, že tato služba se stane přirozenou součástí městského pohybu stejně jako samotné jízdy Uberem. Novou službu jistě ocení také řidiči, kteří budou moci navýšit svůj výdělek právě díky přepravě zásilek,“ uvedl provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář.

Ohledně obsahu zásilek však panují celkem přísné podmínky. Seznam zakázaných zásilek zahrnuje mimo jiné: střelné zbraně, alkoholické nápoje, potraviny nebo nápoje podléhající rychlé zkáze, léčivé přípravky, volně prodejné léky, vitamíny nebo doplňky stravy, samozřejmě i omamné látky, peníze, dárkové karty či losy a také odcizené věci a křehké předměty. Zároveň by zásilka neměla vážit víc jak 15 kilogramů a její hodnota nesmí být vyšší než 2 500 korun.

Podle zástupců společnosti má být cena garantovaná jako při běžné přepravě osob. Výše částky za Uber Courier by měla odpovídat tomu, na co jste zvyklí z tarifu UberX. Ode dnešního dne je nová služba dostupná v Praze, přímo v aplikaci Uber, jak ji znáte. Do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších českých měst, ve kterých působí řidiči Uberu.

