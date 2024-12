Uber v Česku začne vozit i 13leté děti. Bezpečnost je zajištěna, tvrdí firma

Uber v Česku zpřístupnil speciální jízdy pro uživatele od 13 let

Dospělý uživatel musí dítko do aplikace pozvat a založit mu teenagerský účet

Bezpečnost má zaručovat sada opatření a přísná kritéria na řidiče

Americká společnost pro smluvní přepravu osob Uber začne v České republice vozit i náctileté děti od 13 let. Služba Uber for Teens se poprvé objevila vloni na jaře v USA a v Kanadě, postupně se rozšířila i do Jihoafrické republiky a nyní do Česka. Zajištění bezpečnosti pro zástupce firmy údajně nepředstavuje žádný problém.

Uber pro náctileté

Do dnešního dne byl Uber dostupný pouze dospělým uživatelům od 18 let. To se mění s příchodem zmíněné služby Uber for Teens, která zpřístupní jízdy i teenagerům od 13 let. Funkcionalita je standardně součástí aplikace Uber a v první vlně bude dostupná v Praze a v Brně, v nadcházejících týdnech se rozšíří i do dalších českých měst.

Služba je k dispozici v rámci všech dostupných tarifů – UberX, Comfort, Airport, Uber Pet, Black i UberXL – a aplikace si u teenagerských jízd neúčtuje žádné extra poplatky.

V praxi to funguje tak, že vy jako rodič/opatrovník si ke svému účtu přidáte náctiletou osobu, které následně pošlete pozvánku, přes níž se zaregistruje do aplikace Uber a může si libovolně objednávat Uber. Ve chvíli první objednávky vám přijde upozornění a cestu můžete schválit, zároveň provedete platbu ze svého „rodičovského“ telefonu.

Bezpečnost s otazníkem

Kromě ceny, která se oproti dospělým jízdám nemění, je hlavním tématem bezpečnost. Uber se dušuje, že náctiletým zákazníkům chce zajistit maximální bezpečnost, a to sadou speciálních opatření. Například:

Sledování jízdy v reálném čase – rodiče mohou díky aplikaci sledovat cestu svých náctiletých dětí v reálném čase, před jízdou obdrží informace o řidiči, vozidle a cílové destinaci, aby přesně věděli, kam jejich dítě jede a kdo je za volantem.

– rodiče mohou díky aplikaci sledovat cestu svých náctiletých dětí v reálném čase, před jízdou obdrží informace o řidiči, vozidle a cílové destinaci, aby přesně věděli, kam jejich dítě jede a kdo je za volantem. Vynucené ověření pomocí PIN kódu – než teenager nastoupí do auta, bude vyzván, aby sdělil řidiči svůj unikátní PIN kód, podobně jako když objednáváte jízdu z Uber Pointu na letišti.

– než teenager nastoupí do auta, bude vyzván, aby sdělil řidiči svůj unikátní PIN kód, podobně jako když objednáváte jízdu z Uber Pointu na letišti. RideCheck – pomocí senzorů a dat GPS zjistíme, zda jízda vybočila z trasy, nečekaně zastavila nebo předčasně skončila. Pokud se něco takového stane, aplikace Uber pošle teenagerovi a řidiči zprávu, aby se ujistila, že jsou v pořádku.

– pomocí senzorů a dat GPS zjistíme, zda jízda vybočila z trasy, nečekaně zastavila nebo předčasně skončila. Pokud se něco takového stane, aplikace Uber pošle teenagerovi a řidiči zprávu, aby se ujistila, že jsou v pořádku. Rozšířená komunikace – rodiče a opatrovníci mohou během jízdy kdykoli kontaktovat řidiče svého dítěte a mají také přístup k bezpečnostní lince Uberu, který funguje nonstop.

Kritéria pro řidiče

Zároveň Uber uvádí, že teenagerské jízdy schvaluje pouze řidičům s hodnocením alespoň 4,95 z 5. To je samozřejmě velmi relativní, protože hodnocení se odvíjí od cestujících a ti někdy počet hvězdiček prakticky nemusí uvést, jindy se domluví s řidičem a uvedou všech 5 z 5, i když jízda nebyla dokonalá.

Na naši otázku, zdali není stanovený alespoň ještě počet „odježděných“ let na platformě, Uber odmítl reagovat. To může znejistit rodiče, kteří své dítko tímto způsobem pošlou na kroužek nebo ze školy. Rodič ani náctiletý pasažér nemají možnost si řidiče vybrat, například podle schopností jazyka, národnosti, nebo nakonec i hodnocení předchozích řidičů. Zkrátka jim je jeden přidělen.

„Rodinám s dětmi přinášíme inovativní funkci s klíčovými bezpečnostními prvky zabudovanými přímo v rozhraní aplikace. […] Naším cílem je ulehčit rodinné cestování a zároveň chceme zajistit, aby byli teenageři v bezpečí,“ říká provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář.