Tvůrci GTA jsou ve sporu se známými finskými vývojáři, vadí jim jejich nové logo

Take-Two je ve sporu s finskými vývojáři z Remedy Entertainment

Jde o novou podobu loga Remedy, které podle Take-Two až příliš připomíná logo Rockstar Games

Jestli dojde k mimosoudní dohodě prozatím není jisté

Finské vývojářské studio Remedy Entertainment, které má za sebou například videoherní sérii Max Payne a Alan Wake, se dostala do sporu o ochrannou známku se společností Take-Two Interactive. Dle jejich tvrzení nové logo Remedy s písmenem „R“ příliš připomíná logo její dceřiné společnosti Rockstar Games. O sporu jako první informoval server RespawnFirst. Mateřská společnost Rockstaru vznesla námitky proti přihláškám ochranných známek, které společnost Remedy loni podala u úřadů duševního vlastnictví ve Velké Británii a EU.

Budou si lidé plést Rockstar s Remedy?

Společnost Remedy veřejně představila své aktualizované logo s písmenem R v příspěvku na blogu 14. dubna 2023, tedy den poté, co podali žádost o ochrannou známku u EU s odůvodněním, že „kulka v písmenu R ve starém logu představovala éru Maxe Payna“ a že již neodráží její širší herní portfolio, do kterého spadají například Control či Alan Wake. Vývojáři také 11. května podali žádost o ochrannou známku ve Velké Británii a 24. května v USA, přičemž tyto žádosti stále čekají na posouzení.

Konkrétně v případě sporu v rámci EU obě strany prozatím požádaly o prodloužení standardní dvouměsíční lhůty na rozmyšlenou, než se věci vyřeší u soudu, což se nestane dříve než 7. září 2025, pokud se obě společnosti dříve nedohodnou mezi sebou. To se zdá být pravděpodobné vzhledem k tomu, že Remedy Entertainment a Take-Two mají už delší dobu velmi dobré vztahy. Remedy prodala Take-Two práva na hru Max Payne v roce 2004 a spolupracovala s Rockstar Games na remacích prvních dvou her této série.

Pokud chce společnost Take-Two na svých námitkách trvat, musí do 6. listopadu 2025 předložit další důkazy na podporu svých tvrzení. Společnost má jistě za sebou historii, kdy se zapojovala do sporů o ochranné známky – krátce po vydání hry It Takes Two v roce 2021 donutila studio Hazelight vzdát se vlastnických práv na název hry.

Myslíte si, že si bude veřejnost plést loga Rockstaru a Remedy? Dejte nám vědět do komentářů.