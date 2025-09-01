Tuhle funkci by iMac potřeboval jako sůl. V minulosti ji přitom Apple běžně nabízel

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 1. 9. 15:00
Počítač iMac od Applu
  • Apple v minulosti nabízel funkci s názvem Target Display Mode
  • Ta uměla proměnit starý iMac v užitečný externí displej
  • Funkcionalita zmizela z důvodu technických omezení, která už dnes ale neplatí

Počítače morálně zastarávají, ať chceme či nikoli. Ne vždy ale jde toto zastarávání ruku v ruce s funkčností, která se sice za dlouhé roky změnit nemusí, avšak omezená podpora pro programy či uživatelský komfort nás zkrátka donutí pořídit si nové zařízení. Jenže co s tím starým, jenž třeba perfektně funguje, ale nikdo z okolí ho nechce a prodávat ho po online bazarech není pro vás? Apple měl před časem šikovné řešení pro počítače iMac s názvem Target Display Mode. To v praxi proměnilo starší stolní počítač od Applu v užitečný externí monitor, třeba pro MacBook.

Druhý život pro starý iMac

Gigant z Cupertina odstranil tuto užitečnou vychytávku z příchodem iMacu 5K, především kvůli tehdejším technickým omezením. Konkrétně již nebylo možné zajistit využití tak velké šířky pásma displeje skrze jediný kabel, neboť v té době to Thunderbolt 2 jednoduše neumožňoval. Předchozí modely iMac z roku 2014 byly díky displejům s nižším rozlišením posledními modely, které podporovaly Target Display Mode.

Apple iMac M4 v akci
Apple iMac M4 v akci

Nyní ovšem tato omezení nepředstavují žádný problém – standard Thunderbolt 4 a procesory Apple Silicon mají dostatečnou šířku pásma, aby takovou funkci podporovaly. Proč tedy Apple znovu neuvede tuto funkci v život? Mezi jednu ze spekulací patří jednoduchý prodejní kalkul. Pokud by totiž Apple umožnil ze staršího iMacu udělat externí displej, měla by řada uživatelů nižší motivaci pořídit si dražší externí monitor Studio Display. Otázkou ale zůstává, kolik zákazníků si už nyní najde k monitoru Studio Display cestu, přeci jen se jedná o monitor za cenu 43 tisíc korun, což není zrovna málo.



Apple iMac ve všech barevných variantách



Nepřehlédněte

iMac měl obsahovat zásadní designový prvek. Apple na poslední chvíli změnil plány

Jedním z možných argumentů pro to, aby se funkce Target Display Mode opět vrátila, je jeden z principů, kterým se Apple v poslední době často ohání – udržitelnost a důraz na ochranu životního prostředí. Jakmile totiž iMac zastará či si uživatel pořídí nový, je škoda jej odnést do sběru či jej uložit na půdu nebo do sklepa. Doufejme, že si Apple na funkci Target Display Mode ještě vzpomene a dříve či později ji znovu uvede v život.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

