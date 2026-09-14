Tuhle akci nezmeškejte: Roborock vysavače pořídíte se slevou až 40 procent

- Slevová akce Roborock se o několik modelů zmenšila, stále je ale z čeho vybírat
- Za zajímavou cenu lze pořídit například vlajkový model Saros 20 nebo Qrevo Edge 2 Pro
- Akce platí do 21. září a v některých případech slevy dosahují až 40 procent
Úklid v domácnosti je potřeba, ať je jaro, léto, podzim nebo zima. Obzvláště náročné to ale může být s návratem dětí do škol. Toho si je vědom i jeden z největších výrobců robotických vysavačů na světě, čínský Roborock. Na září si proto přichystal pro zákazníky zajímavou slevovou akci se sloganem „Vylepšete každý svůj den“, který rozhodně myslí vážně – na některé vybrané produkty nabízí Roborock až 40% slevu, což rozhodně stojí za zvážení. Které z nich se vyplatí nejvíce?
Vlajková loď Saros 20
Slevové akci se nevyhnul vlajkový model Saros 20, který je určený pro uživatele cílící na co nejpokročilejší technologie při zachování nízkého profilu vysavače. Sací systém HyperForce dosahuje výkonu přibližně 36 000 Pa a spolu s hlavním kartáčem DuoDivide a bočním kartáčem FlexiArm si poradí například s jemným prachem, drobky či dlouhými vlasy, a to bez hrozby zbytečného namotávání. Technologie FlexiArm zajišťuje úklid až k hranám a také v rozích, kde je úklid o poznání komplikovanější. Navigační systém StarSight Autonomous System 2.0 se stará o vytváření přesné mapy, rozpoznávání překážek a sebejistý pohyb i ve členitém prostoru.
Tělo vysavače je vysoké 7,98 centimetrů, díky čemuž se dostane pod nízký nábytek, přičemž v úklidu mu pomáhá také podvozek AdaptiLift 3.0, který aktivně mění svou výšku, aby si poradil s vysokými prahy i koberci. Chytré zvedání kartáče a mopů zajistí optimální úklid podle aktuálního povrchu, zatímco stanice RockDock automatizuje péči o zařízení, abyste se o údržbu museli starat co nejméně. Saros 20 je aktuálně v kampani dostupný se slevou 30 % za cenu 25 899 Kč.
Kvalitní úklid s Qrevo Edge 2 Pro
Za příznivější cenu koupíte také Qrevo Edge 2 Pro, který kombinuje vysoký výkon s inteligentním přizpůsobením se různým povrchům. Jeho sání HyperForce dosahuje síly až 25 000 Pa a dvojice rotačních mopů mu pomáhá s rychlostí až 200 otáček za minutu s přítlakem okolo 12 N, díky čemuž si poradí s usazeným prachem v kobercích i odolnými skvrnami na tvrdých podlahách. Dobrým pomocníkem je také podvozek AdaptiLift, který aktivně upravuje výšku robota, díky čemuž pomáhá při čištění koberců s vlasem do výšky až 3 centimetrů. Problém mu nedělají ani dvoustupňové prahy do celkové výšky 4 centimetrů.
Jakmile se vysavač dostane k úklidu koberců, může svůj mop automaticky odepnout, aby textilní povrchy zůstaly suché. Duální systém proti namotávání vlasů tvoří hlavní kartáč DuoDivide a boční kartáč FlexiArm, který se vysouvá k hranám a do rohů, kde je úklid o poznání složitější. Velmi tenké tělo vysoké jen 7,98 centrimetrů a užitečný zasouvatelný systém RetractSense umožňují úklid třeba pod nízkým nábytkem. O hygienu a údržbu také nemusíte mít strach – multifunkční stanice pere mopy vodou o teplotě až 100 °C, suší je vzduchem o teplotě až 55 °C, dávkuje čisticí prostředek, doplňuje vodu a automaticky vysypává prach, díky čemuž se můžete soustředit na důležitější věci, než je čištění robotického vysavače. V podzimní kampani je Qrevo Edge 2 Pro k dispozici o 35 % levněji, konkrétně za 19 824 Kč.
Které produkty jsou ještě ve slevě?
- Saros 20 – původní cena 36 999 Kč, sleva 30 %, aktuální cena 25 899 Kč
- Qrevo Edge 2 Pro – původní cena 30 499 Kč, sleva 35 %, aktuální cena 19 824 Kč
- Q10 VF+ – původní cena 9 299 Kč, sleva 40 %, aktuální cena 5 579 Kč
- Q10 VF – původní cena 7 499 Kč, sleva 40 %, aktuální cena 4 499 Kč
Druhá fáze slevové akce Roborocku sice už nezahrnuje tolik produktů, jako ta první, přesto si ale je z čeho vybírat, obzvláště pokud hledáte spolehlivý robotický vysavač za rozumnou cenu. Na několik vybraných modelů platí slevová akce ve výši až 40 % až do 21. září, tudíž dlouho neotálejte.