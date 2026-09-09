Čekali jste na levnější Roborock? Teď můžete ušetřit tisíce korun, akce ale brzy skončí

- Roborock nabízí na své portfolio slevy až ve výši 40 procent
- Za lepší ceny pořídíte třeba vlajkový model Saros 20, nebo tyčový F25 Ultra
- První vlna slev končí už 13. září, druhá vlna poté trvá až do 21. září
Praktický a schopný vysavač, respektive mop, potřebujeme ve své domácnosti prakticky všichni. Volba špatného nástroje pro úklid může výrazně ovlivnit to, zda si práci ušetříme, nebo zda nás tato pravidelná činnost bude frustrovat více, než je nutné. Pokud hledáte nového pomocníka do domácnosti, který vám úklid bezesporu usnadní, má pro vás Roborock dobrou zprávu – v září si totiž připravil pro zákazníky speciální slevovou akci s názvem „Vylepšete každý svůj den“, díky které můžete zakoupit řadu produktů z bohatého portfolia Roborocku za zajímavé ceny, v některých případech i s 40% slevou.
Podzimní slevová akce pod taktovkou Roborocku
Patrně nejzajímavější produkty v aktuální slevové akci jsou Saros 20, Qrevo Edge 2 Pro a F25 Ultra. Ty představují tři různé odpovědi na otázku, jak udržet domácnost v chodu, aniž by úklid byl nepříjemností, která zbytečně zabírá čas a komplikuje život. Podzimní slevová akce navazuje na oslavy 12 let existence Roborocku, přičemž i tentokrát platí, že Roborock slaví, ale dárky dostávají potenciální zákazníci prostřednictvím velmi zajímavých slev.
Roborock Saros 20 patří v rámci portfolia mezi technologickou špičku a nabízí vysokou míru samostatnosti, pro náročné uživatele, kteří chtějí ušetřit, nabízí Roborock model Qrevo Edge 2 Pro (recenze), který spojuje pečlivé vysávání, důkladné mopování a chytrou péči o koberce s hygienickou automatickou stanicí. Pakliže chcete mít úklid pod kontrolou, je pro vás dobrá volba model F25 Ultra, který slibuje rychlý, cílený úklid s využitím páry a horké vody.
Tyčový vysavač F25 Ultra stojí za zvážení
Slevová akce se nevyhnula ani tyčovým vysavačům. F25 Ultra kombinuje vysávání a vytírání v jediném kroku, takže si poradí například s kuchyní, jídelnou, předsíní i domácností s dětmi a zvířaty snadno a rychle. Jeho sací výkon dosahuje až 22 000 Pa, a doplňují ho dva vysokoteplotní režimy, konkrétně VaporFlow, který využívá páru o teplotě až 100 °C pro čištění odolných zaschlých skvrn, a WaveFlow, který pracuje s horkou vodou o teplotě až 86 °C a pomáhá rozpouštět mastnotu, jejíž úklid umí být pořádně problematický.
Válec vysavače F25 Ultra s názvem JawScrapers omezuje namotávání vlasů a tvorbu šmouh, zatímco technologie SlideTech 2.0 s odděleně řízenými kolečky usnadňuje změny směru, díky čemuž je úklid o poznání jednodušší. Konstrukce FlatReach umožňuje položit přístroj naplocho pro úklid pod nábytkem, takže už není třeba nábytek přesouvat pro dosažení do možná nejlepšího výsledku.
Po úklidu následuje automatické čištění válce párou a vysokou teplotou a jeho vysušení horkým vzduchem, díky čemuž je zařízení rychle připravené na další použití. V rámci aktuální slevové akce je F25 Ultra dostupný se slevou 30 % za cenu 13 299 Kč.
Které produkty jsou aktuálně ve slevě?
- Saros 20 – původní cena 36 999 Kč, sleva 30 %, aktuální cena 25 899 Kč (Alza.cz, Roborock e-shop)
- Qrevo Edge 2 Pro – původní cena 30 499 Kč, sleva 35 %, aktuální cena 19 824 Kč
- Qrevo Edge 5V1 – původní cena 22 990 Kč, sleva 35 %, aktuální cena 14 944 Kč
- QR 798 – původní cena 11 499 Kč, sleva 30 %, aktuální cena 8 049 Kč
- Q10 VF+ – původní cena 9 299 Kč, sleva 40 %, aktuální cena 5 579 Kč
- Q10 VF – původní cena 7 499 Kč, sleva 40 %, aktuální cena 4 499 Kč
- F25 Gen 2 – původní cena 8 499 Kč, sleva 30 %, aktuální cena 5 949 Kč
- F25 Ultra – původní cena 18 999 Kč, sleva 30 %, aktuální cena 13 299 Kč, s kódem dokonce 12 331 Kč (Alza.cz, Roborock e-shop)
- Qrevo C Pro – původní cena 16 890 Kč, sleva 20 %, aktuální cena 13 519 Kč
Slevy na vybrané produkty z portfolia Roborocku jsou poměrně velké a atraktivní, ale nebudou trvat věčně – pokud jde o vysavače Saros 20, Qrevo Edge 2 Pro, Q10 VF+ a Q10 VF, zde si můžete vybrat svého favorita za výhodnou cenu až do 21. září. Pakliže vás ale zaujal například Qrevo Edge 5V1, QR 798, F25 Gen 2, F25 Ultra nebo Qrevo C Pro, raději byste si měli pospíšit, neboť tyto vysavače budou za zvýhodněnou cenu k dispozici jen do 13. září.