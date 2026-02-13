Trvalo to pět let. Windows 11 se konečně naučí to, co uměly všechny předchozí verze

- Microsoft konečně do Windows 11 vrátí funkci, která byla esenciální součástí všech Windows od verze 95
- Mnozí uživatelé museli kvůli její absenci změnit svoje pracovní návyky
Systém Windows 11 letos oslaví páté narozeniny. Zatímco první verze byly kvůli několika kontroverzním změnám přijaty rozporuplně, současná verze je již dospělý, stabilní a velmi dobře použitelný systém. Přesto se ale najdou položky, které předchozí verze Windows uměly lépe, mezi ně patří například funkce hlavního panelu.
Microsoft po pěti letech umožní přesunout hlavní panel
Pravděpodobně největší kontroverzi ve Windows 11 vzbudil hlavní panel. Microsoft v něm sice v základním nastavení vystředil ikony, avšak zároveň odstranil velkou spoustu funkcí – bohužel na mnohých z nich byly založené pracovní návyky spousty uživatelů.
Postupem času redmondští některé funkce vrátily, mezi nimi například přetahování souborů do aplikací přes hlavní panel (stylem drag & drop), neseskupování ikon, zobrazování textových popisků nebo rychlý přístup ke správci úloh přes kontextovou nabídku. Stále však chybí funkce, po jejímž návratu volají uživatelé nejvíc, a to umístění hlavního panelu na libovolnou stranu obrazovky.
Zatímco od Windows 95 po Windows 10 bylo možné umístit hlavní panel na libovolnou stranu, ve Windows 11 je pevně ukotven ve spodní části obrazovky. Microsoft byl pět let bombardován uživateli s požadavkem, aby tuto funkcionalitu do systém vrátil, avšak dosud ji nepovažoval za důležitou. Podle zdrojů serveru Windows Central se ale konečně hnuly ledy.
Microsoft se nedávno nechal slyšet, že v letošním roce bude méně ve Windows 11 propagovat AI novinky (o kterých spousta uživatelů nechce ani slyšet), a na místo toho se soustředí na položky, po kterých uživatelé Windows volají nejvíce. Jednou z těchto položek má být právě přesouvání hlavního panelu na libovolnou stranu obrazovky.
Podle Windows Central v Redmondu aktuálně pracují na tom, aby se hlavní panel choval na jakékoliv pozici předvídatelně, tedy aby všechny ikony a nabídky fungovaly podle potřeby ve všech alternativních orientacích. Práce na úpravách Microsoftu zaberou nějaký čas, nicméně údajně je tomuto požadavku přidělena vysoká priorita. Pokud půjde vše všechno podle plánu, měla by být tato funkce uvedena v život někdy v létě letošního roku.