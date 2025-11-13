Trochu Zelda, trochu Assassin’s Creed. Ubisoft nabízí zdarma povedené antické dobrodružství

- Ubisoft od 13. listopadu rozdává zdarma parádní akční hru Immortals Fenyx Rising
- Titul se odehrává ve starověkém Řecku a inspiruje se u sérií jako Assassin’s Creed nebo Legend of Zelda
- Nabídka platí pouze po omezenou dobu, kterou však Ubisoft nespecifikoval – proto si raději pospěšte
Pokud se řadíte mezi fanoušky herních sérií Legend of Zelda nebo Assassin’s Creed, pak byste si rozhodně neměli nechat uniknout tak trochu zapomenutou akční hru Immortals Fenyx Rising od Ubisoftu. Obzvláště když ji můžete získat úplně zdarma. Francouzský vydavatel totiž hru od 13. listopadu rozdává jako dárek při příležitosti pětiletého výročí od spuštění aplikace Ubisoft Connect, bez které se při hraní her od Ubisoftu na PC ve většině případů neobejdete.
Trochu Zelda, trochu Assassin’s Creed
Zasazením a některými herními mechanismy bychom mohli Immortals do jisté míry přirovnat k Assassin’s Creed Odyssey. Oba tituly se totiž (s přimhouřením oka, pozn. red.) odehrávají ve starověkém Řecku a volně se inspirují řeckou mytologií. Ve srovnání s populárním asasínem však ubylo explicitního násilí, což se odráží také na hodnocení ratingových organizací, které hru doporučují dětem od 12 let.
A právě odklonem od přílišné brutality, ale také pojetím otevřeného světa a grafickým zpracováním, které se podobá animovanému filmu, se Immortals blíží i sérii The Legend of Zelda od Nintenda.
Kletba bohů
Hráči se chopí role Fenyxe, který se vydává na strastiplnou výpravu za záchranou řeckých bohů před temnou kletbou. „Jste jejich poslední nadějí,“ stojí ostatně v oficiálním popisu hry. V cestě za prolomením kletby vám budou stát všemožné mytologické příšery v čele s Týfónem, jednou z nejhrozivějších nestvůr řecké mytologie.
Od recenzentů si hra vysloužila poměrně lichotivé hodnocení. Na serveru OpenCritic má souhrnnou známku 79/100. V prodejnosti už se jí ale tolik nedařilo. A možná právě proto jde podle řady hráčů o nedoceněný titul, o jehož kvalitách se nyní můžete přesvědčit sami, aniž byste museli utratit jedinou korunu. K aktivaci hry vám postačí učet ve službě Ubisoft Connect a pro samotné hraní pak ještě stejnojmenná aplikace.