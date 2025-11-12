TOPlist

Fallout 3 dostane remaster po vzoru Oblivionu, fanoušci The Elder Scrolls 6 naopak smutní

Marek Bartík
Marek Bartík 12. 11. 6:30
0
Fallout 3
  • Šéf Bethesdy Todd Howard prozradil, v jaké fázi se nachází vývoj The Elder Scrolls 6
  • Očekávané fantasy RPG je podle něj stále v nedohlednu, fanoušci by se měli obrnit trpělivostí
  • Podle zdrojů magazínu VGC se nicméně chystá předělávka Falloutu 3

Nebudeme-li počítat letošní předělávku legendárního Oblivionu, pak od vydání posledního dílu herní série The Elder Scrolls uplynulo dlouhých 14 let. O tom, jaké mají se slavnou značkou plány do budoucna, přitom vývojáři poprvé promluvili už v roce 2018. Na tiskové konferenci při příležitosti herního veletrhu E3 tehdy představili krátký teaser na The Elder Scrolls 6. Po sedmi letech je však očekávané pokračování stále v nedohledu. V rozhovoru pro magazín GQ to prozradil šéf Bethesda Game Studios Todd Howard.

The Elder Scrolls 6 stále v nedohlednu

„Vydání hry je stále velmi daleko. Vyzývám fanoušky k trpělivosti, nechci, aby se ohledně toho cítili špatně,“ uvedl Howard pro magazín GQ s tím, že nerad oznamuje data vydání s tím, na která pak fanoušci musejí dlouho čekat. „Mám rád, když můžu nějaký projekt oznámit a krátce poté jej poslat mezi hráče. Netvrdím, že se to stane, ale jednoho dne by se hra zkrátka mohla jen tak zničehonic objevit – to je moje ideální vize,“ prozradil Howard. Letošní překvapivé vydání předělávky Oblivionu poté označil za „vydařenou zkoušku“.

Fallout 3 remake na obzoru

O něco později se rozhovor stočil také k – v posledních letech spíše opomíjené – sérii Fallout. Podle Howarda na ní aktuálně pracují stovky vývojářů, a to „na novém obsahu pro online spin-off Fallout 76 a několika dalších věcech.“ S částečným objasněním nepříliš konkrétního výroku vzápětí přispěchal herní magazín, podle kterého se v duchu již zmíněného Oblivionu chystá také předělávka Falloutu 3.



Ukázka vylepšených textur domu a vody ve hře Fallout 4



Nepřehlédněte

Tohle se komunitě povedlo: Fallout 4 vypadá díky ray tracingu a 300 modifikacím neskutečně

Howard už se v minulosti několikrát vyjádřil také k plnohodnotnému pátému dílu slavné postapokalyptické série. Na Fallout 5 podle něj přijde řada až po vydání The Elder Scrolls 6. Fanoušci se zkrátka musejí obrnit trpělivostí. Alespoň malou náplastí může být nadcházející druhá řada seriálové adaptace od Amazonu, která startuje už 17. prosince.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Sluchátka AirPods Max
AirPods Max trápí záhadný problém s připojením. Dejte je do mrazáku, radí uživatelé
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:30
3
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro můžete mít už za 13 990 Kč! Vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek včera 19:30
0
Huawei a Evropská unie
Další katastrofa pro Huawei? Evropská unie chce jeho zákaz v 5G infrastruktuře
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
1
Aplikace Blackmagic Camera
Parádní aplikace pro streamery: Blackmagic Camera nově zvládá živé vysílání rovnou na YouTube
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 15:00
0

Kapitoly článku