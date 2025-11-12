Fallout 3 dostane remaster po vzoru Oblivionu, fanoušci The Elder Scrolls 6 naopak smutní

- Šéf Bethesdy Todd Howard prozradil, v jaké fázi se nachází vývoj The Elder Scrolls 6
Nebudeme-li počítat letošní předělávku legendárního Oblivionu, pak od vydání posledního dílu herní série The Elder Scrolls uplynulo dlouhých 14 let. O tom, jaké mají se slavnou značkou plány do budoucna, přitom vývojáři poprvé promluvili už v roce 2018. Na tiskové konferenci při příležitosti herního veletrhu E3 tehdy představili krátký teaser na The Elder Scrolls 6. Po sedmi letech je však očekávané pokračování stále v nedohledu. V rozhovoru pro magazín GQ to prozradil šéf Bethesda Game Studios Todd Howard.
The Elder Scrolls 6 stále v nedohlednu
„Vydání hry je stále velmi daleko. Vyzývám fanoušky k trpělivosti, nechci, aby se ohledně toho cítili špatně,“ uvedl Howard pro magazín GQ s tím, že nerad oznamuje data vydání s tím, na která pak fanoušci musejí dlouho čekat. „Mám rád, když můžu nějaký projekt oznámit a krátce poté jej poslat mezi hráče. Netvrdím, že se to stane, ale jednoho dne by se hra zkrátka mohla jen tak zničehonic objevit – to je moje ideální vize,“ prozradil Howard. Letošní překvapivé vydání předělávky Oblivionu poté označil za „vydařenou zkoušku“.
Fallout 3 remake na obzoru
O něco později se rozhovor stočil také k – v posledních letech spíše opomíjené – sérii Fallout. Podle Howarda na ní aktuálně pracují stovky vývojářů, a to „na novém obsahu pro online spin-off Fallout 76 a několika dalších věcech.“ S částečným objasněním nepříliš konkrétního výroku vzápětí přispěchal herní magazín, podle kterého se v duchu již zmíněného Oblivionu chystá také předělávka Falloutu 3.
Howard už se v minulosti několikrát vyjádřil také k plnohodnotnému pátému dílu slavné postapokalyptické série. Na Fallout 5 podle něj přijde řada až po vydání The Elder Scrolls 6. Fanoušci se zkrátka musejí obrnit trpělivostí. Alespoň malou náplastí může být nadcházející druhá řada seriálové adaptace od Amazonu, která startuje už 17. prosince.