Trh s počítači nadále klesá, posiluje pouze Apple

V minulém kvartále bylo na trh dodáno 62 milionů počítačů

Je to zhruba o 12 procent méně než loni

Lenovo, Dell a Acer padají, roste pouze Apple

Před dvěma týdny se letošní rok přehoupl do svojí druhé poloviny, což vybudilo analytické firmy k přípravě souhrnných reportů o prodejích elektroniky v minulém čtvrtletí. Společnosti IDC a Canalys vydaly své odhady, jak si ve druhém kvartále vedl trh s počítači.

Všichni padají, Apple roste

Podle obou analytických společností bylo na trh dodáno něco okolo 62 milionů počítačů, což znamená meziroční pokles o 11,9, respektive o 13,4 procent. I když se stále jedná o pád, jsou zde drobné známky toho, že se trh uzdravuje – meziroční pokles dodávek je výrazně nižší než v minulých dvou kvartálech, kdy přesahoval 30 procent. Navíc ve srovnáním s prvním čtvrtletím letošního roku se dokonce podařilo dodávky počítačů navýšit. Podle Canalys se lépe prodávají notebooky, kterých bylo dodáno téměř 50 milionů kusů, zatímco stolních počítačů pouze 12,6 milionů.

Canalys IDC Rozdíl oproti Q2 2022 Lenovo 14,2 14,2 -18,1 / -18,4 % HP 13,4 13,4 -19,2 / -0,8 % Dell 10,3 10,3 -21,9 / -22 % Apple 6,8 5,3 + 50,9 / +10,3 % Acer 4 4 -21,6 / -19,2 % Ostatní 13,3 14,4 -19,3 / -19,2 % Celkem 62 61,6 -11,5 / -13,4 %

V pořadí jednotlivých firem se obě společnosti shodují, dokonce reportují i podobné objemy prodejů. Jedničkou se v uplynulém kvartále stala společnost Lenovo, ovšem kvůli 18% poklesu dodávek jí na záda poměrně hlasitě dýchá druhé HP, které si pohoršilo pouze minimálně. Naopak největší pád zažil třetí Dell, který na trh dodal o 22 procent počítačů méně.

Světlým bodem v pochmurné tabulce je Apple, který jako jediný rostl. U něj se však čísla analytických firem rozchází – IDC tvrdí, že na trh dodal 5,3 milionů počítačů a vyrostl o 10,3 procent, podle Canalys dodal 6,8 miliony počítačů a vyrostl o 50,9 procent. Zpřesnění těchto dat by mohly přinést kvartální finanční výsledky Applu, ovšem ty budou zveřejněné až 3. srpna a stejně se z nich dozvíme pouze tržby a zisk, nikoliv prodeje jednotlivých kusů.

Přestože globální makroekonomická situace zůstává nadále obtížná, analytické společnosti věří, že trh se pomalu odráží ode dna. Výrobci počítačů by měly postupně upgradovat své portfolio, zájem o nové stroje by mohl tradičně nastartovat i blížící se nový školní rok. Canalys očekává, že celoroční ztrátu už druhá polovina roku smazat nedokáže, mohla by ji však alespoň trochu zmírnit.