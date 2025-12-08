Třetí do party? Xiaomi pracuje na nadvakrát ohebné skládačce

- K Samsungu a Huawei by se brzy mohl přidat další výrobce
- Nadvakrát ohebné zařízení tentokrát zvažuje gigant Xiaomi
- Jeho vývoj potvrdily zprávy z certifikace, na detaily si ale budeme muset počkat
Ohebné smartphony jsou poměrně mladým odvětvím, přičemž v něm stále ještě probíhá aktivní vývoj a rozhodně se nedá říci, že se jedná o „hotová“ zařízení, podobně jako klasické chytré telefony. Vývoj se v současné době ustálil na dvou typech ohybu, konkrétně jednom ve stylu véčka a druhém ve stylu knížky. Dva velcí hráči na trhu, Huawei a Samsung, se nicméně pustili do velkého experimentu v podobě nadvakrát ohebné skládačky, která vám po rozevření poskytne stejnou pracovní plochu, jako tablet. Každý z nich nicméně zvolil jiný přístup a je tedy otázkou, co se nakonec uchytí.
Třetí nadvakrát ohebná skládačka na trhu
Jak to tak ale vypadá, nejen Samsung a Huawei mají zájem experimentovat na tomto dosud neoraném poli. Do hry se má podle všeho již brzy zapojit také Xiaomi, alespoň podle uniklých dat z certifikace Global System for Mobile Communications Association, tedy GSMA. Žádné extra přesné detaily o tom, jak bude zařízení vypadat či jaké bude mít parametry ale pochopitelně nečekejte – základem je informace, že se nejspíše bude jmenovat Xiaomi Mix Trifold a jeho modelové označení bude 2608BPX34C.
Z dříve uniklých informací také známe možnou podobu z patentové přihlášky, avšak v tomto případě si nemůžeme být stoprocentně jistí, o jaký typ ohybu nakonec půjde. Xiaomi se v současné chvíli může vydat buďto složením ve stylu písmene Z, jako se rozhodl Huawei, případně pro alternativu v podobě složení do písmene G, jaké preferuje Samsung. Oba přístupy mají své klady a zápory – varianta Z nabízí větší flexibilitu co se týče využití displejů, alternativa G naopak více myslí na ochranu velkého displeje.
Ve výbavě by ovšem nemělo chybět nic zásadního, tudíž můžeme poměrně s jistotou očekávat nasazení toho nejvýkonnějšího čipsetu od Qualcommu, relativně velké baterie či trojice fotoaparátů na zadní straně. Pokud jde o datum představení a vypuštění na trh, tady se můžeme jen dohadovat, avšak spekulace hovoří o třetím kvartále příštího roku, což se zdá být reálné.