Top model Nothing Phone (3) dorazí v létě. Šéf značky prozradil, kolik bude stát

Značka Nothing letos v létě představí plnohodnotný vlajkový smartphone

Šéf značky Carl Pei o něm prozradil několik zajímavých detailů

Již dnes si například můžeme potvrdit cenu, která se má pohybovat těsně pod 30 tisíci korunami

Britská značka Nothing představila ve své krátké historii několik smartphonů, víceméně se jednalo o povedené telefony patřící do střední a vyšší střední třídy. Za vlajkovou loď lze považovat snad jen dva roky starý model Nothing Phone (2) poháněný výkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tento telefon se ale zatím svého nástupce nedočkal. V Nothing zřejmě vyhodnotili, že střední třída se prodává lépe a vlajkové modely stačí uvádět ve dvouletých intervalech.

Nothing Phone (3): šéf značky prozradil cenu

Společnost Nothing letos v březnu představila dva velmi dobře vybavené smartphony střední třídy – Nothing Phone (3a) a (3a) Pro. V období jejich uvedení šéf značky Carl Pei potvrdil, že v průběhu letošního roku představí i plnohodnotný vlajkový smartphone Nothing Phone (3). Tento týden v rámci pořadu The Android Show o chystaném top modelu prozradil ještě více.

Nothing Phone (3) má být podle slov Carla Peie první opravdovou vlajkovou lodí značky – těšit se máme na prémiové materiály, výrazný nárůst výkonu a také software na vysoké úrovni. Systém Nothing OS má nabídnout vysokou míru zabezpečení a také výrazné zapojení umělé inteligence, která je údajně důvodem, proč Nothing Phone (3) nebyl uveden už loni – firma se chtěla údajně soustředit na vývoj umělé inteligence, aby nepůsobila jako dodatečně přidaná funkce, ale jako plně integrovaná součást systému.

Carl Pei neprozradil ani jeden z parametrů chystaného telefonu, přesto ale překvapivě prozradil údaj, který se obvykle dozvídáme až na konec – cenu. Nothing Phone (3) bude stát okolo 800 liber, což je v přepočtu necelých 30 tisíc korun s DPH. To je velmi odvážná cena, uvážíme-li, že za stejné peníze lze pořídit vlajkové smartphony od zavedených značek jako je Apple, Samsung nebo Xiaomi.

Šéf Nothing ve videu přiznal, že jeho firma se svým novým telefonem bude hrát „all in“, což v pokerové terminologii znamená vsadí vše. O tom, zda tato sázka vyjde, se dozvíme už letos v létě, kdy má být Nothing Phone (3) oficiálně představen.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.