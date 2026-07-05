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Tohle si Google za rámeček nedá: Android 17 výrazně snížil výkon Pixelů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 7. 8:00
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Google Pixel 10

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  • Pixely od Googlu patří mezi nejmodernější telefony na trhu
  • Vynikají v mnoha ohledech, a to včetně fotoaparátu nebo rozsáhlé integrace AI
  • V oblasti výkonu ale vždy kopaly až druhou ligu a Android 17 situaci ještě zhoršuje

Telefony Pixel jsou vlajkové přístroje a spadají do nejvyšší kategorie. Stojí tedy přímo proti iPhonům, řadě Galaxy S od Samsungu nebo obdobným telefonům od Xiaomi a ostatních značek. To znamená, že by měly vynikat ve všech ohledech a faktem je, že například fotoaparát mají jeden z nejlepších v branži. V oblasti výkonu jsou ale Pixely těžce za svou konkurencí a aktualizace na nový Android 17 to ještě mnohem zhoršila.

Pixely a jejich (ne)výkon

Pixely pohání procesory Tensor, které si Google navrhuje sám a vyrábí mu je společnost TSMC. Jsou skvělé ve zpracování AI úkolů, ale v oblasti hrubého výkonu bohužel za konkurencí zaostávají. V porovnání s iPhony, které se spoléhají na tovární procesory od Applu, ale i konkurenčními telefony se Snapdragony, hrají Pixely poháněné Tensory až druhé housle.

Procesor Tensor od Googlu
Procesor Tensor od Googlu

Tyto referenční telefony od Googlu jsou známé a oblíbené pro spoustu zajímavých vlastností a výhod, ale výkon k nim nepatří. Určitě se nejedná o oblíbené přístroje hráčů a v tomto směru udělají náruživým pařanům lepší službu víceméně všechny ostatní přístroje ve stejné kategorii. Jak nyní ukazují nové stížnosti od uživatelů, Android 17 tuto situaci nezlepšil.

Zahrajete si, ale s omezeními

Samozřejmě to neznamená, že by Pixely nedokázaly rozpohybovat moderní hry – zahrajete si na nich prakticky všechno. U náročných her se ale pravděpodobně dostaví nižší počet snímků za vteřinu než u konkurenčních telefonů a u těch opravdu náročných titulů budete pro dokonale plynulý běh muset snížit detaily.

Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro

S přechodem na Android 17 si ale majitelé Pixelů začínají stěžovat na to, že jejich telefony mají problémy i s nenáročnými hrami. Konkrétně se mluví o hrách Hill Climb Racing 2, Pokémon Champions, Clash Royale a nesmírně oblíbené Brawl Stars. Poslední jmenovaná hra je na Pixelech dle posledních zpráv prakticky nehratelná.



Android 17, umělá inteligence Gemini AI a smartphone Pixel (ilustrační obrázek)



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Drahá vlajka s výkonem střední třídy?

Tento problém s výkonem ve hrách se netýká konkrétního modelu, ale stížnosti přicházejí jak na starší řadu Pixel 8, tak na poslední generaci Pixel 10. Stěžují si i majitelé Pixelu 10 Pro XL, tedy nejvýše postaveného modelu za takřka 27 tisíc korun, který však s příchodem Androidu 17 podává v některých hrách výkon srovnatelný se základními telefony za pár tisíc.

Google Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro z přední strany
Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro

Google se k této situaci nevyjádřil a není úplně jasné, co by ji mohlo způsobovat. Tyto problémy se vyskytovaly už v beta verzi Androidu 17 a bohužel se dostaly i do ostrého sestavení. Oficiální oprava neexistuje, ale dle některých uživatelů pomůže změna preferovaného ovladače GPU – najdete ji v nastavení Pro vývojáře a u hry, která se seká, přepněte na Systémový ovladač grafiky.

Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro

Poté je třeba zamířit do nastavení Předvolby Angle a u kýžené hry přepnout z výchozího nastavení na Angle. Tímto změníte ovladač OpenGL a problémová hra by měla běžet standardně. Uvidíme, zda Google vydá v dohledné době opravnou aktualizaci.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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