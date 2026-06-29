Konec monopolu: Google reaguje na žalobu a mění finanční pravidla v obchodě Play

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- Google připravuje zásadní změny ve fungování svého obchodu Google Play
- Nově umožní alternativní platby v rámci celého světa a zároveň sníží poplatky
- Jde o reakci na žalobu od společnosti Epic Games
Google plánuje výrazné změny týkající se finančních toků v rámci svého aplikačního obchodu Play. Vyhledávací gigant ohlásil, že připravuje snížení poplatků a zároveň začne akceptovat alternativní platební možnosti. Google k těmto krokům nepřistupuje ze svého rozmaru, ale kvůli žalobě podané herní společností Epic Games.
Epic Games žaluje Google
Po Applu se společnost Epic Games rozhodla pustit do křížku s Googlem, kterého počastovala antimonopolní žalobou. V jejím rámci bylo vyhodnoceno, že americký technologický obr má monopol na obchod s aplikacemi, jehož důsledkem jsou vysoké poplatky pro vývojáře. Obě firmy se však nakonec dohodly na urovnání sporu.
S ním se ale pojí několik podmínek, které musí Google splnit, a ty se týkají jak poplatků, tak platebních možností. Prvním bodem je skutečnost, že vývojáři budou moct u svých aplikací používat jiné platební možnosti než výhradně fakturační systém Google. Budou si moct zvolit systém dle vlastního výběru a pro nákupy budou moct odkazovat uživatele na webové stránky.
Výrazná změna v oblasti poplatků
Pokud jde o změnu poplatků, Google si bude nově účtovat 10 % až 25 % na základě ročních příjmů. Základní servisní poplatek ve výši 10 % se účtuje z prvního 1 milionu dolarů ročního příjmu, nad tuto hranici činí poplatky 20 % pro nové a 25 % pro stávající instalace. Za transakce používající fakturační systém Google Play se účtuje dodatečný 5% poplatek.
Co se týče sporu Epic Games vs. Apple, tak ten stále probíhá a kalifornský gigant se odvolal k Nejvyššímu soudu. Apple má aktuálně zakázáno účtovat provize za americké aplikace s odkazy na možnosti nákupu na webu a je možné, že výsledek sporu s Googlem ovlivní i tento případ. Podobně výrazné změny by tedy mohly dorazit i v rámci aplikačního obchodu App Store.
Nové poplatky a fakturační systémy již brzy v akci
Google zavede nové podmínky pro vývojáře v obchodě Google Play již brzy, a to konkrétněji 30. červena 2026. Nová pravidla vejdou v platnost ve Spojeném království, Evropském hospodářském prostoru a Spojených státech, přičemž jejich kompletní znění najdete na oficiálních stránkách Googlu.