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Konec monopolu: Google reaguje na žalobu a mění finanční pravidla v obchodě Play

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 29. 6. 18:00
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  • Google připravuje zásadní změny ve fungování svého obchodu Google Play
  • Nově umožní alternativní platby v rámci celého světa a zároveň sníží poplatky
  • Jde o reakci na žalobu od společnosti Epic Games

Google plánuje výrazné změny týkající se finančních toků v rámci svého aplikačního obchodu Play. Vyhledávací gigant ohlásil, že připravuje snížení poplatků a zároveň začne akceptovat alternativní platební možnosti. Google k těmto krokům nepřistupuje ze svého rozmaru, ale kvůli žalobě podané herní společností Epic Games.

Epic Games žaluje Google

Po Applu se společnost Epic Games rozhodla pustit do křížku s Googlem, kterého počastovala antimonopolní žalobou. V jejím rámci bylo vyhodnoceno, že americký technologický obr má monopol na obchod s aplikacemi, jehož důsledkem jsou vysoké poplatky pro vývojáře. Obě firmy se však nakonec dohodly na urovnání sporu.

Epic Games poslal na Google antimonopolní žalobou
Epic Games poslal na Google antimonopolní žalobou

S ním se ale pojí několik podmínek, které musí Google splnit, a ty se týkají jak poplatků, tak platebních možností. Prvním bodem je skutečnost, že vývojáři budou moct u svých aplikací používat jiné platební možnosti než výhradně fakturační systém Google. Budou si moct zvolit systém dle vlastního výběru a pro nákupy budou moct odkazovat uživatele na webové stránky.

Výrazná změna v oblasti poplatků

Pokud jde o změnu poplatků, Google si bude nově účtovat 10 % až 25 % na základě ročních příjmů. Základní servisní poplatek ve výši 10 % se účtuje z prvního 1 milionu dolarů ročního příjmu, nad tuto hranici činí poplatky 20 % pro nové a 25 % pro stávající instalace. Za transakce používající fakturační systém Google Play se účtuje dodatečný 5% poplatek.

Obchod Google Play na telefonu s Androidem (ilustrační obrázek)
Obchod Google Play na telefonu s Androidem (ilustrační obrázek)

Co se týče sporu Epic Games vs. Apple, tak ten stále probíhá a kalifornský gigant se odvolal k Nejvyššímu soudu. Apple má aktuálně zakázáno účtovat provize za americké aplikace s odkazy na možnosti nákupu na webu a je možné, že výsledek sporu s Googlem ovlivní i tento případ. Podobně výrazné změny by tedy mohly dorazit i v rámci aplikačního obchodu App Store.



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Nové poplatky a fakturační systémy již brzy v akci

Google zavede nové podmínky pro vývojáře v obchodě Google Play již brzy, a to konkrétněji 30. červena 2026. Nová pravidla vejdou v platnost ve Spojeném království, Evropském hospodářském prostoru a Spojených státech, přičemž jejich kompletní znění najdete na oficiálních stránkách Googlu.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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