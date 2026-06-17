Konec AdBlocku v Chromu? Google některým z nich ukončí podporu

- Starší blokátory reklam nebudou s nejnovějšími verzemi prohlížeče Chrome funkční
- S příchodem verzí 150 a 151 končí podpora pro Manifest V2
- Uživatelé budou muset přejít na řešení postavená na verzi Manifest V3
Reklamu na internetu nemá rád patrně nikdo, nicméně bez ní by řada projektů nešla efektivně financovat. Některé weby to ale s komerčními sděleními natolik přehánějí, že uživatelé často nemají jinou volbu než stáhnout doplněk do prohlížeče, takzvaný AdBlock, který reklamu na dané stránce skryje. To se ale nelíbí nejen provozovatelům webových stránek, ale ani Googlu, jehož příjmy z velké části tvoří právě reklama. Příští verze nejpopulárnějšího internetového prohlížeče Chrome by proto některým těmto doplňkům mohla definitivně uzavřít dveře.
Starší AdBlock už v prohlížeči Chrome nebude funkční
Verze 150 a 151 prohlížeče Google Chrome, jejichž vydání se očekává koncem června, respektive v červenci, ukončí podporu posledních zbývajících řešení umožňujících provoz starších blokovačů reklam. Google v roce 2024 postupně ukončil podporu rozšíření pro blokování reklam vytvořených pro Manifest V2, jako je například uBlock Origin. V té době většina uživatelů prohlížeče Chrome buď přešla na novější blokátory založené na Manifestu V3, jako je uBlock Origin Lite, nebo začala využívat jiný prohlížeč.
Google se nyní chystá odstranit poslední zbytky kódu odkazujícího na jeho předchozí platformu rozšíření Manifest V2, takže od verze 151 prohlížeče Chrome budou fungovat pouze blokovače reklam, které jsou kompatibilní s platformou Manifest V3. Devlin Cronin, vývojář společnosti Google, se vyjádřil k revizi v repozitáři Chromium, v níž se požaduje odstranění posledních odkazů na Manifest V2.
„Rozšíření typu MV2 již nejsou povolena v žádné podporované verzi prohlížeče Chrome – ukončujeme jejich podporu i podporu souvisejících funkcí. Tuto funkcionalitu nebudeme moci poskytovat ani udržovat donekonečna kvůli její složitosti a technickému dluhu, stejně jako kvůli bezpečnostním rizikům, která s sebou nese (v poslední době jsme dokonce objevili řadu chyb, které se týkají právě MV2). Ostatní prohlížeče samozřejmě mohou tato rozšíření nadále podporovat, pokud si to budou přát,“ uvedl Cronin. Novější blokovače reklam tedy zůstanou i nadále aktivní, avšak pokud využíváte některou ze starších verzí, budete si muset najít alternativu.