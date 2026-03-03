TOPlist

Tohle se Samsungu nepovedlo. Oficiální magnetická powerbanka překáží při focení

Jakub Karásek 3. 3. 12:00
Samsung Galaxy S26 ve všech barevných variantách
  • Samsung k řadě Galaxy S26 prodává novou cestovní powerbanku, kterou lze připojit na záda
  • Potíž je v tom, že připojená powerbanka překáží fotoaparátům
  • Kvůli chybějícímu vertikálnímu magnetu navíc může na zádech rotovat

Samsung minulý týden představil novou rodinu smartphonů Galaxy S26. Oproti minulé řadě se toho zase tolik nezměnilo – největší upgrade podstoupil model Ultra, který dostal vylepšené fotoaparáty a nový „privátní“ displej. Nepotvrdily se ani dřívější spekulace o tom, že letošní vlajkové Samsungy konečně dostanou integrované magnetické dobíjení, k doplnění magnetů je i nadále vyžadován kryt. Ani s ním to ale není úplně pravé ořechové.

Magnetický batůžek překrývá teleobjektiv

Samsung společně s novými telefony představil i nové příslušenství – kromě různých folií a krytů nabízí i novou magnetickou powerbanku s kapacitou 5 000 mAh, která je kompatibilní se všemi telefony Samsung s podporou nabíjecího standardu Qi2. Nabíjecí „batůžek“ od Samsungu má oproti podobným produktům od konkurence odlišný tvar – plocha na straně přiléhající k telefonu má okolo magnetu půlkruhové vybrání. Jaký je důvod?

Oficiální podoba chystané powerbanky pro řadu Galaxy S26
Oficiální podoba powerbanky pro řadu Galaxy S26

Ano, hádáte správně. Samsung musel sáhnout k této úpravě proto, aby powerbanka nekolidovala s vystupujícími fotoaparáty. Což ovšem znamená, že pokud je powerbanka připnutá na záda, překáží ve výhledu teleobjektivu a její přítomnost možná zachytí i vedlejší širokoúhlá kamerka.

Powerbanka pro Galaxy S26

Je zvláštní, že Samsung vyřešil kolizi s fotoaparáty tímto způsobem, lepší variantou by bylo navrhnout příslušenství tak, aby ke kontaktu s fotoaparáty vůbec nedošlo – v takovém případě by ale musela mít powerbanka menší kapacitu, anebo by musela být tlustší.

Aby nebylo těch designových přešlapů málo, Samsung vybavil oficiální kryty telefonů i powerbanku pouze prstencovým magnetem, ale už zapomněl na svislý magnet udržující orientaci. To znamená, že powerbanka se na zádech telefonu může otáčet dle libosti.

Těžko říct, zda Samsung u příštích vlajkových lodí tyto neduhy vyřeší, musel by totiž sáhnout k radikálnímu redesignu fotoaparátů smartphonů. Pro tento typ příslušenství je ideální horizontální uspořádání kamer jako mají například smartphony Google Pixel, takovou změnu ale od Samsungu očekávat nemůžeme. Asi se tedy budeme muset smířit s tím, že před focením je nutné powerbanku od telefonu odpojit.

