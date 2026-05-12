Tohle se Microsoftu nepovedlo! Forza Horizon 6 unikla na internet týden před vydáním

- Tvůrci závodů Forza Horizon 6 čelí velké nepříjemnosti, plná hra unikla na internet týden před vydáním
- Studio Playground Games potvrdilo, že nejde o chybu ve funkci předběžného stažení, pirátům hrozí pořádné dlouhé bany
- Zástupci studia prosí fanoušky, aby pirátskou verzi nestahovali a počkali na oficiální vydání
Očekávaná závodní hra Forza Horizon 6 oficiálně vychází až 19. května, po internetu ale ke smůle Microsoftu koluje už nyní. Plná verze nadcházejícího titulu od britského studia Playground Games unikla během víkendu a hráčům už se podařilo překonat i protipirátskou ochranu. Data se objevila na stránkách pro sdílení souborů poté, co se údajně některým uživatelům Steamu podařilo získat přístup k nezabezpečené verzi hry na Steamu.
Nešťastný únik
Na nešťastný únik jako první upozornili uživatelé Redditu, kteří si všimli, že po internetu kolují herní soubory o velikosti přes 150 GB. Moderátoři oblíbené diskuzní platformy už sice vlákno odstranili, avšak zpráva o úniku se jako lavina dál šíří internetem. K situaci už se oficiální cestou vyjádřilo také studio Playground Games, proti původcům úniku podnikne příslušné kroky. Britští autoři zároveň vyloučili, že by k úniku došlo vinou problému s možností předběžného stažení souborů.
We are aware of reports that a build of Forza Horizon 6 has been obtained prior to its release and can confirm this is not the result of a pre-load issue.
We are taking strict enforcement action against any individuals found accessing this build including franchise-wide and…
— Playground Games (@WeArePlayground) May 11, 2026
„Jsme si vědomi zpráv, že se někteří lidé dostali k verzi hry Forza Horizon 6 ještě před jejím vydáním, a můžeme potvrdit, že se nejedná o problém s předběžným stažením,“ stojí v oficiálním prohlášení na sociální síti X. „Proti všem osobám, u nichž zjistíme přístup k této verzi, přijmeme přísná opatření, a to včetně banu na všechny díly série. Fanouškům doporučujeme, aby počkali do 19. května na oficiální vydání hry.“
Ban na 8 tisíc let
Že to Microsoft s banováním účtů s pirátskými kopiemi myslí vážně, potvrzuje případ fanouška, který se nelegálně získanou hrou pochlubil na internetu a neprozřetelně zapomněl zakrýt detaily svého profilu. Následoval ban s platností do 31. prosince roku 9999. Hráč si navíc vysloužil rovnou hardware ID ban, takže jej nemůže jednoduše obejít založením nového účtu – na současném PC už si Forzu zkrátka nezahraje. Zároveň je však pouze otázkou času, než se pirátům podaří hru zprovoznit v offline režimu, proti čemuž se Microsoft může bránit jen velmi obtížně.
Forza Horizon 6 was very likely leaked by someone with early access to the build (reviewer or similar).
At around the same time, the file list appeared on SteamDB because someone (could be someone else) used our token dumper. SteamDB does not display or share keys, nor can it… https://t.co/Pd40wmlzV2
— SteamDB (@SteamDB) May 11, 2026
Oficiální účet známé komunitní databáze SteamDB na síti X uvedl, že soubory s největší pravděpodobností zveřejnil někdo s předběžným přístupem ke hře (např. recenzent). Přibližně ve stejnou dobu se totiž seznam souborů objevil právě ve SteamDB, platforma však nezobrazuje ani nesdílí aktivační klíče, stejně tak neumožňuje stahování souborů.