Tohle nikdo nečekal. Apple chystá novou generaci drátových EarPodů

Apple se dlouhá léta bránil nasadit do svých telefonů univerzální konektor USB-C a namísto toho setrvával u vlastního Lightningu – své rozhodnutí obhajoval kompatibilitou veškerého příslušenství, které pro původní konektor vzniklo. V letošním roce ale cupertinští musí udělat radikální změnu, neboť nařízení Evropské komise a Evropského parametru přímo stanovuje povinnost používat u mobilních zařízení USB-C.

V případě Applu to tak neznamená pouhou výměnu konektoru u samotných telefonů, ale i přepracování veškerého Lightning příslušenství, mimo jiné i kabelových sluchátek EarPods. S ohledem na boom bezdrátových sluchátek bychom předpokládali, že Apple nebude EarPods na nový konektor adaptovat vůbec, avšak podle ShrimpApplePro už byla dokonce zahájena jejich sériová výroba.

Also USB-C MFI cables and Earpods are in mass production for a while is the best proof that it’s happening.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 27, 2023