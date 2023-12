Tohle je TOP 5 telefonů za nejlepší cenu. Stihnete je koupit ještě do Vánoc

I posledních pár dní před Vánocemi padají do slev další smartphony, které tak koupíte za super ceny. Pokud jste letos nechali některé dárky na poslední chvíli, udělali jste dobře. Díky nejnovějším slevám můžete ještě více ušetřit a přitom pořád stíháte pořídit dárky pod vánoční stromeček – Mobil Pohotovost při objednání na pobočku stále garantuje dodání do Vánoc.

Ještě levnější Motorola, Xiaomi i Samsung

Ještě níže posazenou cenovku má nově Motorola Edge 40, která teď vychází už na 7 399 Kč (běžně 8 990 Kč) Na tak nízkou cenu se dostanete jedině u Mobil Pohotovosti, kde je telefon zlevněný a ještě si jeho cenu můžete snížit díky výkupnímu bonusu tisíc korun. V poslední dnech klesla také cena oblíbeného Xiaomi 13T a 13T Pro, a to už na 10 590 Kč (běžně běžně 14 990 Kč) – opět jedině na mp.cz díky tisícovému bonusu.

Také oblíbený telefon střední třídy – Samsung Galaxy A54 – je o několik stovek výhodnější, se slevou a bonusem může být váš už za 8 790 Kč (běžně 9 990 Kč). Od Honoru se pak vyplatí vlajkovka Magic5 Pro. Tu aktuálně koupíte za 19 990 Kč, tedy o celých deset tisíc korun levněji ve srovnání s původní cenovkou.

iPhony 15 levnější o 2 500 korun

Ušetřit ale dokonce můžete i při nákupu nových iPhonů. Mobil Pohotovost totiž nasadila bonus 1 000 Kč u nejnovějších iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max, takže je koupíte už za cenu 28 990 Kč. Ještě výhodnější jsou klasické iPhony 15 a 15 Plus, kde na vás čeká bonus dokonce 2 500 Kč. Ke všem navíc získáte ten nejlepší dárek – prodlouženou záruku na 3 roky v hodnotě několika tisíc.

Garance doručení do Vánoc

Ať už objednáte jakýkoli telefon, můžete s ním počítat jako s dárkem pod vánoční stromeček – Mobil Pohotovost garantuje doručení do Vánoc při objednání na kteroukoli svoji pobočku až do pátku 22. 12. do 12:00. Všechny výše uvedené telefony jsou navíc skladem na všech prodejnách, tudíž máte čas až do 24. 12. do 12:00.