Tohle fanoušci nečekali! Řada Xiaomi 15 dorazí nečekaně brzy

Qualcomm v posledních letech zkracuje intervaly mezi svými výročními konferencemi, na nichž představuje nové vlajkové procesory pro smartphony. Dříve bylo zvykem, že se Snapdragon Summit konal v prosinci, před dvěma lety jej Qualcomm přesunul na listopad, poslední ročník se dokonce odehrál na konci října. Dočkáme se odhalení letošního Snapdragonu 8 Gen 4 ještě dříve?

I když se to nemusí zdát, termín odhalení nového vlajkového mobilního čipsetu je poměrně zásadní událostí. Donedávna Qualcomm postupoval podle zaběhnutého scénáře – v prosinci představil nový Snapdragon a okamžitě jej nabídl výrobcům. Ti pak měli pár měsíců na to, aby stihli připravit své nové vlajkové smartphony do veletrhu Mobile World Congress, který se obvykle odehrává na přelomu února a března následujícího roku.

V minulých letech se nicméně někteří výrobci utrhli ze řetězu a začali představovat vlajkové smartphony s čerstvým vlajkovým Snapdragonem ještě před koncem roku. Tyto závody pak patrně přiměly Qualcomm k tomu, aby svůj Snapdragon Summit postupně přesouval na čím dál dřívější datum, a pomohl tak výrobcům dostat jejich nové smartphony na trh ještě před Vánočními svátky. V prodejích smartphonů ve čtvrtém kvartále totiž každý rok neochvějně vládne Apple, který své iPhony představuje vždy v září.

Zda Qualcomm postupně cílí na zářijový termín, zatím nevíme, avšak proslýchá se, že letošní Snapdragon 8 Gen 4 bude opět představen o něco dříve než jeho předchůdce. Naznačuje to čerstvá zpráva od informátora Digital Chat Station, který tvrdí, že jako první tento čipset dostanou smartphony řady Xiaomi 15 s premiérou v polovinu října.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4

Followed by both OnePlus & iQOO

Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024