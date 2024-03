To musíte vidět! Čech pomocí AI vytvořil Star Wars trailer ve stylu Karla Zemana

Čech David Spáčil vytvořil trailer na Hvězdné války ve stylu Karla Zemana

Karel Zeman byl jedním z našich nejlepších režisérů, který proslul svou unikátní trikovou poetikou, jenž dodnes nepřestává fascinovat. Mezi jeho nejznámější snímky patří například Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Na kometě, Ukradená vzducholoď či Cesta do pravěku, která ovlivnila celou jednu generaci. Výjimkou není ani David „havran“ Spáčil, který dostal zajímavou myšlenku – jak by asi vypadal sci-fi hit Star Wars, kdyby jej natočil právě Karel Zeman?

František Peterka v roli Čůbaky s prvky Krakonoše

Ten se rozhodl využít pro vytvoření krátkého traileru služby celé řady nástrojů založených na umělé inteligenci, jako jsou Midjourney, ElevenLabs, RunwayML, D-iD, Dall-e, LeiaPix, vocalremover a pro postprodukci využíval aplikace od Adobe, které mají čím dál tím více funkcí využívajících AI. Zároveň se už dříve o něco podobného pokusil, když vytvořil trailer na ikonický český film Pelíšky ve specifickém stylu Wese Andersona.

„Videa dělám už od studií na FaVU, hlavně outdoorová (bajky, loďí z PET lahví do afriky, Island) a z virálů byl asi nejznámější cyklista na D1 s cca 4 000 000 diváků a Ai videem se intenzivněji zabývám poslední cca rok a půl. V Brněnském KUMSTu pořádáme s kamarády mimo jiné konferenci pro kreativce pravidlasezmenila.cz. Podle mě je nástup AI skvělá příležitost pro takový one man show, kteří mají plnou hlavu ptákovin, co by se dalo udělat, ale doteď na to nebyl čas a prostředky, takže většina těch věcí zanikla ve stádiu nápadu,“ uvedl Spáčil.

Pokud jde ale o trailer na Hvězdné války, ten se opravdu povedl. Nejenže Spáčil propojil klasickou estetiku filmové série George Lucase, ale do minutu a půl dlouhého videa také zvládl vměstnat řadu odkazů na známé české herce, filmy a seriály. Nechybí například Zdeněk Srstka jako Mistr Joda, František Peterka v roli Čůbaky s prvky Krakonoše nebo Václav Neckář zosobňujícího Luka Hvězdochodce.

