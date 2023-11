Tlustá čára za minulostí: HarmonyOS ukončí podporu Android aplikací

Už jsou to čtyři roky, kdy se společnost Huawei ocitla na černé listině Spojených států, čímž byla výrazně oslabena její pozice na globálním trhu se smartphony. Čínská firma rázem přišla o přístup k americkým technologiím a službám, a od té doby se snaží mezi sankcemi kličkovat, jak to jen jde. Telefony Huawei se dlouhou dobu musely obejít bez podpory sítí 5G a bez služeb Google, avšak i bez nich si dokázaly na světě najít své místo. Jak to bude v budoucnu?

Společnost Huawei před nedávnem představila dva nové smartphony – klasický Mate 60 Pro a ohebný Mate X5. Společným jmenovatelem obou telefonů je čipset Kirin 9000S s podporou sítí 5G, o kterém se nejprve spekulovalo, že jej vyrábí čínská společnost SMIC, nakonec se ale zřejmě jedná o tři roky starý přebrandovaný Kirin 9000 z dílny tchajwanského TSMC.

