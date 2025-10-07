Timekettle W4: nové možnosti tlumočení a AI překladů posouvají hranice mezinárodní komunikace

Společnost Timekettle oznámila uvedení čtvrté generace svého vlajkového zařízení pro tlumočení a překlad – Timekettle W4. Nový model ma za cíl posílit pozici Timekettle na trhu díky pokročilým funkcím, širší jazykové podpoře a uživatelsky orientovanému designu, který je vhodný pro profesionály i běžné uživatele.
Timekettle W4 představuje moderní zařízení pro překlad a tlumočení v reálném čase, které posouvá hranice mezinárodní komunikace. Díky kombinaci nejnovějšího AI překladače s pokročilými tlumočnickými funkcemi umožňuje plynulou konverzaci mezi více jazyky bez nutnosti složité kalibrace. Je tak ideální volbou pro obchodní jednání, konferenční hovory i cestování.
Timekettle W4 podporuje přes 40 jazyků
Model W4 podporuje více než 42 jazyků a 95 akcentů. Rozšířená jazyková databáze zajišťuje nejen přesnost překladu, ale i schopnost zachytit kontext. Pro vybrané jazyky je navíc dostupný offline režim, který zvyšuje spolehlivost i tam, kde není dostupné internetové připojení. Zařízení nabízí několik specializovaných režimů tlumočení. Pro prezentace a konferenční hovory je zde režim multi-voice, který umožňuje simultánní tlumočení. Listen & Speak mód zajišťuje okamžitou interakci bez prodlení, zatímco Ask & Go je určen pro cílené dotazy a specifická témata.
Kvalitní přenos řeči podporuje pokročilá technologie redukce šumu a optimalizovaná křivka zesílení, díky čemuž je zvuk jasný a srozumitelný i v hlučnějším prostředí. W4 lze využívat jak na cestách, tak v kanceláři – je kompatibilní s mobilními i stolními zařízeními, podporuje bezdrátové i kabelové připojení a bez problémů funguje s většinou platforem pro videokonference.
Dlouhá výdrž baterie zajišťuje spolehlivost po celý den. Zařízení se rychle nabíjí a podporuje také výměnné nebo průběžné nabíjení, což ocení zejména uživatelé na cestách. Timekettle W4 je určen pro široké spektrum uživatelů – od obchodníků a manažerů, kteří často komunikují se zahraničními partnery, přes tlumočnické služby, vzdělávací instituce, firemní týmy pracující na mezinárodních projektech, až po běžné cestovatele.
Cena a dostupnost
Doporučená cena překladače pro Českou republiku je 8 790 Kč, pro Slovensko 349 eur. Dostupný je u všech velkých prodejců elektroniky, případně přímo u distributora na e-shopu Tygotec.cz.