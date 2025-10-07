TOPlist

Timekettle W4: nové možnosti tlumočení a AI překladů posouvají hranice mezinárodní komunikace

PR článek
PR článek 7. 10. 8:00
Timekettle W4 – AI překladač

Společnost Timekettle oznámila uvedení čtvrté generace svého vlajkového zařízení pro tlumočení a překlad – Timekettle W4. Nový model ma za cíl posílit pozici Timekettle na trhu díky pokročilým funkcím, širší jazykové podpoře a uživatelsky orientovanému designu, který je vhodný pro profesionály i běžné uživatele.

Timekettle W4 – AI překladač

Timekettle W4 představuje moderní zařízení pro překlad a tlumočení v reálném čase, které posouvá hranice mezinárodní komunikace. Díky kombinaci nejnovějšího AI překladače s pokročilými tlumočnickými funkcemi umožňuje plynulou konverzaci mezi více jazyky bez nutnosti složité kalibrace. Je tak ideální volbou pro obchodní jednání, konferenční hovory i cestování.

Timekettle W4 podporuje přes 40 jazyků

Model W4 podporuje více než 42 jazyků a 95 akcentů. Rozšířená jazyková databáze zajišťuje nejen přesnost překladu, ale i schopnost zachytit kontext. Pro vybrané jazyky je navíc dostupný offline režim, který zvyšuje spolehlivost i tam, kde není dostupné internetové připojení. Zařízení nabízí několik specializovaných režimů tlumočení. Pro prezentace a konferenční hovory je zde režim multi-voice, který umožňuje simultánní tlumočení. Listen & Speak mód zajišťuje okamžitou interakci bez prodlení, zatímco Ask & Go je určen pro cílené dotazy a specifická témata.

Kvalitní přenos řeči podporuje pokročilá technologie redukce šumu a optimalizovaná křivka zesílení, díky čemuž je zvuk jasný a srozumitelný i v hlučnějším prostředí. W4 lze využívat jak na cestách, tak v kanceláři – je kompatibilní s mobilními i stolními zařízeními, podporuje bezdrátové i kabelové připojení a bez problémů funguje s většinou platforem pro videokonference.

Dlouhá výdrž baterie zajišťuje spolehlivost po celý den. Zařízení se rychle nabíjí a podporuje také výměnné nebo průběžné nabíjení, což ocení zejména uživatelé na cestách. Timekettle W4 je určen pro široké spektrum uživatelů – od obchodníků a manažerů, kteří často komunikují se zahraničními partnery, přes tlumočnické služby, vzdělávací instituce, firemní týmy pracující na mezinárodních projektech, až po běžné cestovatele.

Cena a dostupnost

Doporučená cena překladače pro Českou republiku je 8 790 Kč, pro Slovensko 349 eur. Dostupný je u všech velkých prodejců elektroniky, případně přímo u distributora na e-shopu Tygotec.cz.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Jane Goodall v dokumentárním rozhovoru na Netflixu
Poslední slova Jane Goodallové: Netflix vydal rozhovor, který boří žebříčky sledovanosti
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:15
1
Chytrý odznáček Humane AI Pin
OpenAI a Jony Ive řeší problém! Nejočekávanější AI zařízení světa naráží na překážky
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 6:30
1
Tim Cook stojící před budovou Apple Parku v Cupertinu (ilustrační obrázek)
Tim Cook a kdo dál? Nestárnoucího vůdce má nahradit charismatický šéf hardwaru
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:30
2
Microsoft Surface Laptop 13″ recenze: kompaktní notebook na dlouhé cesty
Microsoft Surface Laptop 13″ recenze: kompaktní notebook na dlouhé cesty
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:30
1

Kapitoly článku