Tim Cook znovu otevřel historický Apple Store v Tokiu. Společnost mu dělal Pikachu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 28. 9. 20:30
Apple Store v japonském Tokiu, ve čtvrti Ginza
  • Šéf Applu navštívil Tokio při příležitosti znovuotevření tamního Apple Store
  • Tento obchod je vůbec prvním, který Apple otevřel mimo Spojené státy
  • Kromě toho se setkal i s populární skupinou či obejmul Pikachu

Generální ředitel Applu Tim Cook rozhodně nemá mnoho volného času, ostatně řídit jednu z nejhodnotnějších společností na světě dá jistě zabrat. Tu a tam ho ovšem pracovní cesty zavedou i do zahraničí. Nyní se v rámci jedné takové cesty vydal i do země vycházejícího slunce, konkrétně do hlavního města Tokia, a to při příležitosti znovuotevření zrenovovaného Apple Store ve čtvrti Ginza. Nejedná se totiž o obyčejný Apple Store, ale o vůbec první obchod giganta z Cupertina, který byl otevřený mimo Spojené státy.

Generální ředitel Applu na návštěvě v Japonsku

Apple Ginza byl prvním maloobchodním obchodem Applu mimo Spojené státy, přičemž byl otevřen už v roce 2003. Vlajkový obchod společnosti více než osmimetrový Genius Bar, divadlo s 84 místy a internetovou kavárnu pro zákazníky. Budova Sayegusa, ve které se Apple Ginza nachází, potřebovala modernizaci, a tak v roce 2022 Apple přesunul obchod do dočasných prostor. Nyní je ovšem s renovacemi konec a Apple proto přesunul obchod zpět do původní lokace, přičemž navíc dostal řadu vylepšení.

K dispozici je stanice Apple Pickup, kde si zákazníci mohou vyzvednout online objednávky, Genius Bar, posezení pro individuální ukázky Apple Vision Pro a prostor pro semináře Today at Apple. U příležitosti znovuotevření rovněž Apple sdílel speciální tapety určené pro iPhone, iPad a Mac. Při této příležitosti nicméně nenavštívil pouze samotný obchod, ale setkal se také s některými místními celebritami.

Za zmínku stojí například chlapecká hudební skupina Number_i, která je v Japonsku poměrně populární. Kromě toho se také setkal s legendou v oblasti anime a her a to s nikým jiným, než se samotným Pikachu. Mimo to měl v rámci své cesty naplánované setkání s vývojáři aplikací a navštívil také Bandai Namco, kde si zahrál hru pro iOS s názvem Dragon Ball Gekishin Squadra.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

