TikTok má miliardu aktivních uživatelů. Nechybělo mnoho a mohl patřit Microsoftu

Videoslužba TikTok slaví významný milník – každý měsíc ji navštíví více než miliarda unikátních uživatelů z celého světa. To je působivé číslo, vezmeme-li v potaz, že v lednu roku 2018 to bylo jen 55 milionů, v prosinci roku 2018 už 508 milionů uživatelů a v červenci loňského roku 689 milionů. TikTok se tak připojil k takovým gigantům, jako je Facebook, WhatsApp, Instagram nebo YouTube, ovšem k získání miliardové základny uživatelů potřeboval pouze čtyři roky, takovému Instagram to například trvalo dvakrát déle.

Raketový růst služby TikTok je o to překvapivější, že každou chvíli musí překračovat klacky pod nohami nastražené vládami některých zemí. TikTok má například zákaz působit v Indii, čínské děti jej mohou používat „pouze“ 40 minut denně a nahnuté to měl i v USA; v loňském roce jej administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa nařkla ze špionáže, shromažďování osobních údajů uživatelů a úzké vazby na čínskou vládu.

TikTok nejprve zachránilo chystané „poameričtění“ přislíbené společnostmi Oracle a Walmart, avšak administrativa současného prezidenta Joe Bidena uložila dohodu k ledu a nechala TikTok svobodně dýchat. Tedy alespoň prozatím.

O TikTok přitom bojoval i Microsoft, na což v tomto týdnu zavzpomínal jeho ředitel Satya Nadella. Podle jeho slov vyřčených na konferenci Code se připravovaná akvizice TikToku stala tou „nejdivnější věcí“, na které kdy v životě pracoval.

Nadella:

"TikTok came to us, we didn't come to TikTok … But I was kind of intrigued by it. And then I guess the rest is history."

And much laughter.

— Dieter Bohn (@backlon) September 28, 2021