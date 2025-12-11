Ticho pod stromečkem? Ani náhodou! Toto jsou TOP audio dárky roku 2025

Hledáte vánoční dárek, který nezapadne prachem, ale naopak potěší každého milovníka kvalitního zvuku? Nikdo z nás nemusí být audiofil, aby dokázal ocenit kvalitní zvuk. Vybrali jsme si pro vás žhavé novinky od ikonických značek JBL a Harman/Kardon, které pod stromečkem potěší každého.
JBL Tour One M3 SmartTX: dárek pro milovníky technologií
- Vlajkový model sluchátek přes hlavu s nejpokročilejšími funkcemi
- Hlavní funkce: ANC 2.0, Ambient Aware, přenosný Auracast transmitter, 70H výdrže
- Díky SmartTX vysílači můžete poslouchat hudbu přes zařízení bez Bluetooth (TV, zábavní palubní systém v letadle)
- Prémiová kvalita zvuku v lehké konstrukci
JBL Tour One M3 SmartTX naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců za 9 990 Kč.
JBL Bar 300 MK2: dárek pro celou rodinu, ověřený filmovými studiemi
- Kompaktní soundbar s Dolby Atmos a 5 kanálovým zvukovým provedením s výkonem 450W
- Hlavní funkce: PureVoice 2.0,SmartDetails, MultiBeam 3.0, automatická kalibrace
- Soundbar je kompatibilní s jakoukoli značkou televizoru
- Sledujte filmy v originální zvukové kvalitě
JBL Bar 300 MK2 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců za 9 990 Kč.
JBL Sense Pro: Sluchátka pro ty, kterým nesedí běžné špunty
- Nejprémiovější model open-ear sluchátek od JBL, které přenášejí zvuk vzduchem
- Hlavní funkce: Otevřený design, 4 mikrofony s AI potlačením šumu, 38H výdrž baterie, personalizace v aplikaci JBL Headphones
- Sluchátka disponují adaptivním zvýrazněním basů
- Rychlé bezdrátové nabíjení, vícebodové připojení a 6.0 Bluetooth
JBL Sense Pro naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 4 590 Kč.
JBL Grip: zcela nový kompaktní Bluetooth reproduktor, ideální pro cestovatele
- Praktický mini reproduktor s ambientním osvětlením a JBL Pro Sound
- Hlavní funkce: Výdrž 12H + 2H s PlayTime Boost, Auracast, IP68, AI SoundBoost
- Grip je zcela nová řada reproduktoru disponující rozměry malé plechovky
- Reproduktor byl navíc testován vůči pádům z 1 metru na beton – ideální na každou cestu
JBL Grip naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 2 490 Kč.
Harman/Kardon Soundsticks 5: ikonický designový systém reproduktorů se subwooferem
- Detailní 3-pásmový stereo systém s výrazným, čistým a basovým zvukem
- Hlavní funkce: Bluetooth 5.4, HDMI ARC, ambientní LED osvětlení, propojení přes Auracast
- Domácí reproduktor je ideální pro běžný poslech hudby, k PC nebo při sledování filmů
Harman/Kardon Soundsticks 5 naleznete na harmanshop.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 7 990 Kč.
JBL Quantum 250: Multiplatformový herní headset vytvořený pro každého gamera
- Herní kabelová sluchátka, která zaujmou prémiovým designem a čistým basovým zvukem
- Hlavní funkce: 50mm měniče, Spatial Sound, ultra lehký a pohodlný design, kardioidní mikrofon s potlačením hluku
- Síťku hlavového mostu, náušníky, mikrofon a kabel lze kdykoli vyměnit
- Aktualizovaný software JBL QuantumENGINE zaručí přizpůsobení zvuku
JBL Quantum 250 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 1 490 Kč.