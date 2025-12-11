TOPlist

Ticho pod stromečkem? Ani náhodou! Toto jsou TOP audio dárky roku 2025

Hledáte vánoční dárek, který nezapadne prachem, ale naopak potěší každého milovníka kvalitního zvuku? Nikdo z nás nemusí být audiofil, aby dokázal ocenit kvalitní zvuk. Vybrali jsme si pro vás žhavé novinky od ikonických značek JBL a Harman/Kardon, které pod stromečkem potěší každého.

JBL Tour One M3 SmartTX: dárek pro milovníky technologií

  • Vlajkový model sluchátek přes hlavu s nejpokročilejšími funkcemi
  • Hlavní funkce: ANC 2.0, Ambient Aware, přenosný Auracast transmitter, 70H výdrže
  • Díky SmartTX vysílači můžete poslouchat hudbu přes zařízení bez Bluetooth (TV, zábavní palubní systém v letadle)
  • Prémiová kvalita zvuku v lehké konstrukci

JBL Tour One M3 SmartTX naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců za 9 990 Kč.

JBL Bar 300 MK2: dárek pro celou rodinu, ověřený filmovými studiemi

  • Kompaktní soundbar s Dolby Atmos a 5 kanálovým zvukovým provedením s výkonem 450W
  • Hlavní funkce: PureVoice 2.0,SmartDetails, MultiBeam 3.0, automatická kalibrace
  • Soundbar je kompatibilní s jakoukoli značkou televizoru
  • Sledujte filmy v originální zvukové kvalitě

JBL Bar 300 MK2 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců za 9 990 Kč.

JBL Sense Pro: Sluchátka pro ty, kterým nesedí běžné špunty

  • Nejprémiovější model open-ear sluchátek od JBL, které přenášejí zvuk vzduchem
  • Hlavní funkce: Otevřený design, 4 mikrofony s AI potlačením šumu, 38H výdrž baterie, personalizace v aplikaci JBL Headphones
  • Sluchátka disponují adaptivním zvýrazněním basů
  • Rychlé bezdrátové nabíjení, vícebodové připojení a 6.0 Bluetooth

JBL Sense Pro naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 4 590 Kč.

JBL Grip: zcela nový kompaktní Bluetooth reproduktor, ideální pro cestovatele

  • Praktický mini reproduktor s ambientním osvětlením a JBL Pro Sound
  • Hlavní funkce: Výdrž 12H + 2H s PlayTime Boost, Auracast, IP68, AI SoundBoost
  • Grip je zcela nová řada reproduktoru disponující rozměry malé plechovky
  • Reproduktor byl navíc testován vůči pádům z 1 metru na beton – ideální na každou cestu

JBL Grip naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 2 490 Kč.

Harman/Kardon Soundsticks 5: ikonický designový systém reproduktorů se subwooferem

  • Detailní 3-pásmový stereo systém s výrazným, čistým a basovým zvukem
  • Hlavní funkce: Bluetooth 5.4, HDMI ARC, ambientní LED osvětlení, propojení přes Auracast
  • Domácí reproduktor je ideální pro běžný poslech hudby, k PC nebo při sledování filmů

Harman/Kardon Soundsticks 5 naleznete na harmanshop.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 7  990 Kč.

JBL Quantum 250: Multiplatformový herní headset vytvořený pro každého gamera

  • Herní kabelová sluchátka, která zaujmou prémiovým designem a čistým basovým zvukem
  • Hlavní funkce: 50mm měniče, Spatial Sound, ultra lehký a pohodlný design, kardioidní mikrofon s potlačením hluku
  • Síťku hlavového mostu, náušníky, mikrofon a kabel lze kdykoli vyměnit
  • Aktualizovaný software JBL QuantumENGINE zaručí přizpůsobení zvuku

JBL Quantum 250 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců v cenovce 1 490 Kč.

