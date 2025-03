Tichá revoluce v bateriích? První sodíková powerbanka míří na trh

Společnost Elecom uvedla první sodíkovou powerbanku dostupnou pro běžné spotřebitele

Sodík má oproti lithiu řadu výhod, ale také několik nedostatků

V prodeji je prozatím pouze v Japonsku

Baterie jsou velkým kamenem úrazu moderních technologií. Ačkoli se většina komponent za poslední roky výrazně zlepšila, když dojde na baterie, ty stále přešlapují na místě. I když se některým společnostem podařilo dosáhnout dílčích úspěchů a zlepšit jejich efektivitu, v základu se stále jedná o technologii, která notně přesluhuje. Nyní se na obzoru rýsuje nový typ baterií, který by mohl stávající lithium-iontové články poslat na věčnost.

Je budoucnost baterií ukrytá v sodíku?

Konkrétně jde o baterie postavené na sodíku. Abychom byli úplně přesní, nejedná se o až tak novou technologii – vývoj sodíkovo-iontových baterií začal už v 70. letech minulého století, nicméně baterie postavené na lithiu vykazovaly větší komerční potenciál, čímž zabrzdil vývoj sodíkových alternativ. Nyní přichází výrobce příslušenství Elecom s oznámením, že přináší první běžně dostupnou powerbanku, která místo lithium-iontové baterie používá sodíkovou, jak poznamenal server Notebookcheck.

Kromě toho, že je její výroba šetrnější k životnímu prostředí, lze baterii Na Plus s kapacitou 9 000 mAh používat při extrémních teplotách s menším rizikem přehřátí a má, jak tvrdí společnost Elecom, životnost téměř 5 tisíc nabití. I když ji budete dobíjet každý den, po 13 letech by měla stále poskytovat energii.

Jediným problémem je prozatím cena – zatímco powerbanku s kapacitou 10000 mAh můžete v současné době pořídit okolo 500 korun, novinka od Elecomu půjde do prodeje za 9980 jenů (cca 1800 korun). Společnost zároveň neoznámila plány na distribuci mimo Japonsko. Výstupní výkon je maximálně 45 W skrze jediný port USB-C nebo 18 W přes jediný port USB-A. Zbývající úroveň energie powerbanky lze zjistit pomocí řady LED diod a její plné nabití trvá přibližně dvě hodiny.

Z hlediska výkonu se tedy nejedná o nic zázračného, nicméně to pravé kouzlo se ukrývá uvnitř. I když lithiové baterie v současné době dominují, samotné lithium není neomezeným zdrojem (stejně jako kobalt či nikl), při jejich těžbě je zapotřebí množství energie a pominout nelze ani negativní dopady na životní prostředí. Sodík naproti tomu je mnohem snáze dostupný. Ačkoli sodík vypadá jako jasná volba do budoucnosti, je tady ještě jeden háček – rozměry. Sodíkové baterie mají nižší hustotu, tudíž jsou oproti lithiovým bateriím se stejnou kapacitou větší a těžší. Jen pro ilustraci: zatímco 10000mAh powerbanka od Ankeru váží 213 gramů, 9000mAh powerbanka Na Plus váží 350 gramů.

Z tohoto důvodu pravděpodobně sodíkové baterie jen tak neuvidíme v chytrých telefonech, nicméně na místech, kde váha ani rozměry až tak velkou roli nehrají, by mohly udělat poměrně dobrou službu. Kupříkladu nákladní lodě či těžká technika by tento typ baterií mohla využívat, aniž by to mělo výrazný dopad na jejich funkčnost. Jestli se sodíkové baterie více prosadí a jakým směrem půjde jejich vývoj, to se teprve ukáže.