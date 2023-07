Threads v Česku nefunguje! Uživatelé nemohou přidávat příspěvky

Od včerejšího dne přestala ve většině zemí Evropy fungovat sociální síť Threads

Uživatelé nevidí příspěvky na svém profilu a ani nemohou přidávat nové

Nejde o výpadek, nýbrž o oficiální blokování ze strany provozovatele

Přesně týden od spuštění nové sociální sítě Threads, která má konkurovat Twitteru, se uživatelé v Evropě dočkali nepříjemného omezení. Tedy abychom byli přesní, Threads byla spuštěna ve zhruba stovce zemí světa, například v USA, Velké Británii, Austrálii, Kanadě a podobně. Pro země v Evropské Unii ale oficiálně dostupná nebyla.

Může za to nařízení označované jako Digital Markets Act, které reguluje digitální trh a například zakazuje, aby si firma bez svolení uživatelů sdílela jejich data z jedné sociální sítě do druhé, třebaže spravuje obě dvě, jako v případě Mety. V praxi to znamenalo, že ji uživatelé z EU neviděli na Google Play či App Store. Řešení, jak aplikaci do telefonu dostat ale bylo velice snadné a následnému používání už nic nebránilo.

Na Threads nelze přidávat příspěvky

To se ale od včerejšího dne změnilo. Společnost Meta začala na evropské uživatele aplikovat nepříjemné omezení, kvůli kterému například nevidí příspěvky na svém profilu a především nemohou přidávat nové. Timeline naštěstí zůstala funkční.

Nepomůže dokonce ani použití VPN. Meta zřejmě aplikuje více ověření, kterými zjišťuje, kde se uživatel nachází (IP adresa, lokace podle GPS/Wi-Fi, časové pásmo či nastavený region). Problémy s funkčností služby paradoxně hlásí i uživatelé z USA, kteří se do Evropy vydali na dovolenou.

Meta zatím neupřesnila, kdy bychom se v Evropě mohli dočkat oficiálního spuštění Threads, ale vzhledem k výše odkazovanému nařízení a faktu, že se do Threads nepřihlásíte bez účtu na Instagramu (čímž dochází ke sdílení dat z jedné služby do druhé), není příliš pravděpodobné, že se tak v dohledné době stane. Řešením by mohlo být například to, že se Threads v Evropě od Instagramu zcela oddělí, případně služba upraví to, jakým způsobem o uživateli sbírá data.