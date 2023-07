Testujete iOS 17? Tohle jsou další zajímavé funkce z veřejné bety

iOS 17 je už několik týdnů dostupné všem zájemcům v rámci veřejné beta verze

Tohle jsou ty nejzajímavější novinky, které jsme při redakčním testování objevili

Zhruba od poloviny července je k dispozici první veřejná beta verze systému iOS 17, kterou si může na svůj iPhone nainstalovat prakticky každý zvídavý uživatel. V jednom z doprovodných článků jsme již rozebrali nejzajímavější funkce z beta verze, kterou jsme sami vyzkoušeli. A kdyby vám to bylo málo, tady máte další zajímavé funkce z prozatímní testovací verze iOS 17.

Přehlednější panely v Safari

Nativní internetový prohlížeč Safari moc změn v iOS 17 nedoznal. Je klasicky rychlejší, stabilnější, ale hlavně nabízí nově profily, neboli skupiny panelů, které Apple oznámil už u předchozí verze macOS. Princip funguje jednoduše: vytvoříte si speciální seznam panelů pro práci, pro zábavu či pro studium. Anebo, je-li vás u jednoho zařízení vícero, můžete si tyto skupiny převzít jako profily každého člena domácnosti.

Funkce byla doposud dostupná pouze v macOS, nyní přichází přehledně i na iOS 17. Stačí v Safari otevřít seznam panelů a na dolní listě můžete mezi jednotlivými panely přepínat pohybem prstu. Příjemnou třešničkou na dortu je, že vlevo se nachází rychlý přístup k anonymnímu režimu.

Siri přijde na zavolání

Novinka, která byla stokrát propíraná a mluvilo se o ní ještě před uvedením iOS 17. Přesto ji zde musíme zmínit, protože je opravdu praktická a ušetří mnoho práce. Pokud používáte hlasovou asistentku Siri (třeba v případě, kdy nemáte volné ruce nebo jste daleko od vašeho telefonu), nově stačí zvolat „Siri“ a rovnou diktovat příkaz. Nemusíte tedy již používat záchytné slovíčko „Hey“.

Příkaz musíte robotickému hlasu nadiktovat stále v angličtině, popřípadě v jiném podporovaném jazyce, který ovládáte. Čeština mezi nimi stále chybí. Zároveň musím říct, že nový pokyn pro zvolání zatím nefunguje ideálně. Je hodně citlivý, takže se mi Siri automaticky aktivovala například i během diskuze s kamarádem nebo na koncertě.

Varování před nahotou

Lehce kontroverzní novinkou je automatická cenzura citlivého obsahu při videohovorech, v iMessage nebo při rozesílání fotek přes AirDrop. Tuto choulostivou funkci představil Apple již v roce 2021, tehdy však jeho systém na odhalování explicitního obsahu fungoval pouze při nahrávání fotek na iCloud.

V novém iOS 17 je v nastavení funkce Varování o důvěrném obsahu. Apple tvrdí, že služba rozpozná nahotu na fotkách a ve videích ještě před jejich zobrazením na iPhonu. Dle našich prvních dojmů odhalí explicitní nahotu (pornografii), na druhou stranu fotky polonahých batolat zatím pouští. Snímky ženského pozadí ve spodním prádle však cenzuruje, což působí minimálně přehnaně korektně. Důležité je zmínit, že funkci lze samozřejmě vypnout.

Offline Apple Mapy

Další poměrně očekávanou funkcí jsou offline Apple Mapy. O této vychytávce jsme informovali již v samostatném článku. Umožňuje prakticky to, co už dlouho znají fanoušci Google Map, popřípadě české aplikace Mapy.cz. Uložení určité oblasti do offline úložiště se hodí zejména v případě, že míříte do města, které osobně neznáte a nejste si ani jisti dostupností signálu či mobilních dat v destinaci.

Chyby, chyby a zase chyby

Nutno však uznat, že možnost vyzkoušet si novinky v iOS 17 s předstihem s sebou nese i jistou daň, a sice nestabilitu a neodladěnost systému. Proto i do veřejné beta verze vždy vstupujete „na vlastní nebezpečí“. Sám s tím mám bohatou zkušenost.

iPhone se mi po nainstalování veřejné bety již třikrát sám od sebe restartoval, widgety nefungují vždy perfektně, aplikace (nativní i třetích stran) padají a nejednou se mi stalo, že se systém zasekl v režimu na šířku, a pomohl nakonec až vynucený restart.