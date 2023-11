Test Volkswagen Golf Variant (2023): labutí píseň Rudolfa Diesela

Golf je po generace dokonale odladěné auto

Naftový motor už nedrží trumfy, navrch má jen na dálnici

R-Line přidává šmrnc v exteriéru i interiéru

Už od dob trojkového Golfa, tedy hluboko v minulém století, šlo o vysněný rodinný vůz. Vůz nižší střední třídy s velkým kufrem, silným a úsporným motorem. Tedy samozřejmě naftovým. A tak to bylo po všechny další generace Golfa. A nejen Golfa. Na českém trhu tuto roli převzala Škoda Octavia. Rodinná modla.

Ale časy se mění. Praktické kombíky střídají masivnější SUV a zájem o naftový motor opadá.

Nejen v Česku, ale v celé Evropě

Stačí se podívat na statistiky za letošní rok. Jen necelých 16 % Golfů bylo prodáno s naftovým motorem. Trend opouštění naftového motoru ale vidíme v celé Evropě. Vždyť i čistě elektrických vozů se v EU prodá více než těch naftových. Do nějaké míry je to kvůli daním a dotacím, ale i tak to vypadá, že vynález Rudolfa Diesela to má už spočítané.

My jsme do testu dostali právě ten motor, který byl v posledních deseti letech zmíněnou modlou. 2.0 TDI s výkonem 110 kW. Má tedy co nabídnout?

Jeden litr za 47 000 Kč

Zájemce o Golfa Variant s automatickou převodovkou volí mezi hybridním benzinovým motorem 1.5 eTSI mHEV a právě 2.0 TDI.

Ten benzinový se chlubí spotřebou 5,7 litru benzinu na 100 km, nafta umí jezdit ještě o litr úsporněji. Jenže příplatek za naftový motor činí 47 000 Kč. Čistě trojčlenkou vyjde, že naftový motor se začne vyplácet až po ujetí nějakých 120 000 km. Teoreticky. Při testu se ukázalo, že při jízdě po městě, v nižším zatížení, nebude naftový motor o nic úspornější než moderní hybrid. Hybrid navíc kontruje tím, že se i ve městě rychle zahřeje a jeho kultivovanost je mnohem vyšší. Důvod vybrat naftu? Ve městě skutečně není.

Dálniční dravec

Situace se otočí, když opustíte město a vydáte se na dálnice. A obzvláště v situaci, kdy stotřicítku jen tak minete a ručička rychloměru letí stále výš. V tuhle chvíli si nemá cenu hrát na kultivovanost nebo tichý běh motoru, protože to nehraje roli. Naftovému motoru se sedmistupňovou automatickou převodovkou nedochází dech ani při 180 km/h, což je taková optimální cestovní rychlost Golfa. A zatímco benzinovým motorům letí spotřeba nahoru, naftový motor se napije jen o maličko více.

Moje více než 300 km dlouhá trasa, z čehož většina vedla právě po rychlé dálnici, skončila s průměrnou spotřebou 5,6 litrů nafty na 100 km. S benzinovým motorem bych při stejném tempu měl minimálně o 2,5 litru vyšší spotřebu.

Jak jede

Jak se mu vůbec líbí na dálnici? Osmičkový Golf v této výbavě si nic nezadá s Passatem. Komfort nechybí, protože ve výbavě najdete Adaptivní regulaci podvozku DCC (22 500 Kč). To znamená, že tuhost tlumičů se mění podle potřeby. Vůz je dostatečně komfortní, ale zároveň jistý, pokud potřebujete rychle změnit směr jízdy. Pneumatiky 225/40 R18 tu jistotu dávají.

Jízdu po dálnici pak usnadňuje Travel Assist. Teda usnadňuje. Kdyby to bylo právně možné, celou tu cestu po dálnici by odřídil sám. Umí udržovat nastavenou rychlost, hlídá odstup od vozů jedoucích vepředu a drží vůz uprostřed jízdního pruhu. A funkce funguje na výbornou!

Sportovní uvnitř

Sportovní výbava R-Line obsahuje i fantastická přední sedadla s logem R. Jsou příjemně široká, perfektně tvarovaná a i po hodinách sezení se v nich budete cítit dobře. To opět povyšuje vnitřní komfort jízdy na úroveň, kterou leckdy nemají ani auta o třídu výš. To se povedlo! Další čárku komfortu přidává soundsystém harman/kardon s výkonem 400 W. 8 reproduktorů a subwoofer hraje až nečekaně dobře.

Vyhřívaný volant je také sportovní, perforovaný, tohle Volkswagen umí moc dobře. Třešničkou na dortu jsou pak hliníkové pedály.

Ergonomie

Golf byl vždycky etalonem ergonomie, ale tady pár přešlapů najdeme. Mnoho uživatelů si stěžuje na infotainment, ale já s ním nemám žádný problém. Naopak, jakmile se jej naučíte ovládat, nebudete tápat a vše bude jasné. Navíc se stačí přihlásit ke svému profilu u Volkswagenu a všechna nastavení se rovnou přenesou do nového vozu. To je hodně příjemné.

Co je nešťastné, to jsou senzorová tlačítka na volantu. Mechanická tlačítka jsou v tomto ohledu rozhodně lepší.

Přitahuje pozornost

Provedení R-Line povýší design Golfa na novou laťku. Ve žluté barvě Lime je pak na silnici rozhodně k nepřehlédnutí. Vůbec je vybaven prvky, které design auta jemně dolaďují. Falešné koncovky výfuku bych si (obzvláště u naftové verze) odpustil, ale celkově vypadá design velmi uhlazeně.

Parametry Volkswagen Golf Variant Stupeň výbavy R-Line Maximální výkon 110 kW Zdroj energie nafta Udávaná spotřeba na 100 km 4,8 litru nafty Světlomety LED Pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 8,9 s Maximální rychlost 224 km/h Délka 4 636 mm Šířka 1 789 mm Výška 1 498 mm Rozvor 2 669 mm Základní cena 669 900 Kč Cena testované výbavy 1 149 000 Kč

Dříč

Volkswagen vybavil Golf snad veškerou výbavou, kterou je do něj možné uložit, včetně tažného zařízení (23 000 Kč), takže celková cena vozu se vyšplhala na 1 149 000 Kč. Ta je docela hodně, ale zase dostanete poctivý kus auta, který je výborným parťákem na dlouhých (a rychlých) dálničních přesunech. Hlavně na nich využijete naftový motor. Protože pokud aspoň několikrát týdně nejedete dlouhou cestu po dálnici, nedává nákup naftového motoru smysl. Stojí tedy jako vůz střední třídy, ale nabídne stejnou výbavu a stejný komfort.

Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG 9.1 Vzhled a zpracování interiéru 9.2/10

















Propojitelnost s telefonem 9.3/10

















Technologická výbava 8.9/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Klady Vnitřní prostor

Zpracování detailů

Jízdní vlastnosti

Úsporný motor na dálnici

Hi-tech výbava

Komfort jízdy

Univerzálnost vozu Zápory Senzorová tlačítka volantu

Kultivovanost motoru ve městě

Spotřeba ve městě

Cena v plné výbavě