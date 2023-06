Test Volkswagen Golf Life 1.0 eTSI (2023): obyčejně neobyčejný

Testovaný mild-hybrid dostanete jen s automatickou převodovkou

Výkon 110 koní je shodný s variantou bez mild-hybridu

Volkswagen Golf s litrovým motorem. Už tady bych mohl svou recenzi utnout, protože si každý svůj názor už dávno udělal. Není však litrový motor, jako litrový motor a není Golf jako Golf.

Vzhled: vpředu párty vzadu byznys

Přestože se rozměry od minulé generace změnily minimálně, vzhled se posunul dost výrazně. Zvláštně oblá a svažující se kapota podle mého úplně neladí se zadními ostře sekanými křivkami. Zezadu se mi poslední Golf líbí, ale předek bych si klidně ponechal z minulé generace.

Náš testovací kousek byl ale posazen na pěkných 18palcových kolech a v modré metalíze a zatmavenými skly mu to dost slušelo. Často jsem slýchal otázky, jestli jde o nějaké GTI. To ale samozřejmě vypadá ještě o něco agresivněji. Čím vyšší máte výbavu, tím větší máte výfuky a náš základní Life tedy nedisponoval ani stříbrnými náznaky. Je ale dobrou zprávou, že i levnější verze můžou vypadat k světu.

Interiér: minimalistická kvalita

Vnitřek se dá hodnotit mnohem objektivněji než venkovní vzhled. Sedí se pořádně nízko a usedá se do tradičně tvrdších sedaček, které výborně drží tělo. Stejně dobře je tvarovaný i volant, který má navíc fyzická tlačítka. Těch si musíte vážit, infotainment totiž podlehl dotykovému svádění. Celkově se interiér významně zjednodušil, vlevo od volantu je malé pásmo ovladačů světel a kolem infotainmentu jen volba menu. Volič převodovky se pomalu také přeměňuje z páky na ovladač, trend je jasný.

Z čistě estetického hlediska však zjedodušení prospělo. Elegantní linka se táhne vnitřkem auta a díky kvalitnějším materiálům a dobrému zpracování tahle jednoduchost nevypadala jako záměr šetřit, ale jako snaha o minimalismus. Člověk se uvnitř cítí výborně, rozhodně tu není neútulná plastovost, která se poslední dobou u některých modelů ukazovala. Punc luxusu dodává světlá látka v interiéru, rodině se psem by ji asi ale doporučil málokdo.

Řidič se nemusí extra rozptylovat ústředním infotainmentem. Všechno důležité odbaví na 10,25palcovém digitálním kokpitu. Ten dokáže zobrazovat informace v klasickém „skoroanalogovém“ zobrazení nebo umí přejít do trojblokového rozpoložení přičemž se dají jednotlivé bloky přednastavit na sledování oblíbených informací.

Klasický infotainment disponuje 10 palci a funguje hladce. U prvních kusů se objevovaly výtky na sekavý operační systém, který se ale s aktualizacemi dal dopořádku. Je dobře, že pracuje bezproblémově. Kromě klasických map na něm totiž musíte odbavit také většinu nastavení ventilace a samozřejmě rádia. Pro rychlou změnu teploty a hlasitosti lze využít dotykové plošky pod displejem.

Jízda: malý dospělák

Pokud budete brousit katalogy Volkswagenu, zjistíte, že si u základní benzinové verze připlatíte 85 tisíc za automatickou převodovku. Tenhle sedmistupňový dvouspojkový automat však za tento příplatek do auta nepřichází sám. Bere si s sebou na pomoc 48V startér-generátor. Ten sice tříválci nepřidá nic do výkonu, ale dokáže mu ulehčit práci a rekuperovat energii, kterou Golf schovává do menší baterie pod sedadlem spolujezdce. Teorie říká, že mild-hybridní technologie ušetří 0,4 litru ve srovnání s běžnou verzí. Za jak dlouho by se v takovém případě vrátila investice, není tou nejtěžší matematickou úlohou.

Auto dokáže skutečně dobře rekuperovat a plachtit. Navíc k zapínaní motoru dochází bez otravujících vibrací nebo jiných výrazných projevů. Auto průměrně jezdilo za 5,5 litru, pokud vysloveně neplánujete jezdit stoky kilometrů denně benzin bude určitě lepší volbou. Navíc je benzin relativně lehký a zábavný. Pochválit musím podvozek, který není uskákaný a je na něj v zatáčkách spolehnutí.

Parametry Volkswagen Golf Motorizace 1,0 eTSI 7DSG mHEV Maximální výkon 110 koní Poháněná náprava přední Spotřeba 5,2 l / 100 km Světlomety LED Pohon benzín, mild-hybrid Převodovka sedmdistupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h neudává se Maximální rychlost 202 km/h Délka 4 284 mm Šířka 1 789 mm Výška 1 441 mm Rozvor 2 619 mm Základní cena 632 900 Kč Cena testované verze 851 100 Kč

Hodnocení: ani krůček vedle

Pokud jste hravý typ, možná by nebyla od věci manuální převodovka. Kdo mé testy zná, tak ví, že ne vždy tíhnu k silnější variantě. V Golfu jsem se ale několikrát přichytil, že jezdím svižněji a trošku jsem přemýšlel nad silnější motorizaci 1,5 eTSI. Tříválec se 110 koni nemůžete čekat nějaké závodní výkony, zas se vám ale odmění výbornou spotřebou.

O Golfu už bylo napsáno všechno možné i nemožné. Já jsem především ocenil elegantně pojatou kabinu, která sice má pár zbytečných dotykových plošek místo tlačítek, nicméně materiály a vzhled to bohatě vynahradí. S Golfem určitě nešlápnete vedle, již tradičně si ale musíte dát pozor na příplatky.

9.1 Vzhled a zpracování interiéru 9.6/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.1/10

















Spotřeba 9.0/10

















Klady dospělý podvozek

hravost

spotřeba při klidné jízdě

kvalitní a pohledný interiér Zápory zbytečná dotyková tlačítka

cena za některé příplatky