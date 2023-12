Test BMW i5 M60: pětkové bávo obrací hru

Elektrická pětka ohromí dynamikou

Technologie ve voze jsou až futuristické

Interiér je luxusní, orientovaný na řidiče, ale sedadla mohla být lepší

Jestli něco k patří ke stálicím automobilového nebe, pak je to jednoznačně BMW řady 5. Letos přišla nová generace a zastáncům starých časů trochu spadla brada. Bavorská automobilka postupně opouští spalovací motory. Benzinová verze nabízí jen jeden motor s výkonem 153 kW a jeden naftový motor s výkonem 145 kW.

Tedy ty nejslabší a základní verze. Kdo potřebuje více výkonu, už musí vždy sáhnout po hybridu kombinující elektřinu a benzin. Ale není důvod ke smutku. Získáte vůz s výkonem 220 kW či rovnou 360 kW. To by mohl nejeden petrolhead zatlačit slzu.

Elektrický vrchol

Na samém vrcholu nové pětkové řady je pak model s označením i5 M60 xDrive. Ten nabídne 442 kW, tedy více než 600 koní. Pro koho by to bylo zbytečně moc, může sáhnout po i5 eDrive40, tato verze je vybavena jedním elektromotorem s výkonem 250 kW. Že je vrchol řady 5 čistě elektrický (poznáte podle názvu i5), je ale nejspíš dočasné.

Po internetu už putují fotografie maskovaného BMW M5. Půjde o plug-in hybrid, jehož výkon by měl převyšovat 700 koní, ale vše jsou zatím jen spekulace. Kdo chce v tuhle chvíli nejnadupanější pětku, ten volí elektřinu.

Brutální výkon

Jak z názvu xDrive vyplývá, vůz má pohon všech kol. U elektromobilu je snadné postavit čtyřkolku – dáte jeden motor na přední a jednu na zadní nápravu. Pamatujete všechny mezinápravové spojky, diferenciály, kardany, složitou technologii? Díky elektromotorům je to tak snadné. Více než 600 koní se ale v autě nenudí.

Proč? Hmotnost vozu atakuje 2,4 tuny, což samozřejmě není málo. Naftová verze je o rovných 500 kg lehčí. Takže výkon je třeba. Ale zrychlení z 0 na 100 km/h je jednoduše impozantní. Vlastně z jakékoliv rychlosti umí tato elegantní limuzína vystřelit vpřed takovou rychlostí, až vás bude bolet za krkem.

Podvozek stíhá

Trochu mě překvapilo, že celý podvozek BMW i5 není „na vzduchu“. Vzduchové odpružení nabídne jen zadní náprava a zároveň udržuje stále stejnou výšku. Vepředu jsou jen tradiční adaptivní tlumiče. Ale proč nemá podvozek s výkonem ani hmotností žádný problém? Je to díky nadstandardním technologiím.

Kola zadní nápravy se umí natáčet, což nejen usnadňuje manévrování s velkou limuzínou ve městě, ale právě to zjednodušuje jízdu i na klikatých okreskách, kde by měla být vysoká hmotnost na závadu. Další technologie, která vylepšuje podvozek, jsou elektrické stabilizátory. Ty zabraňují náklonům karoserie. A jak to funguje? No naprosto famózně.

Drží nepochopitelně

Naše auto už dostalo zimní obutí na 19″ pneumatikách. Vepředu o šířce 245 mm, vzadu pak dokonce 275 mm. Že takové obutí funguje na suchém asfaltu, ať už jedete jakoukoliv rychlostí, asi nikoho nepřekvapí. Ale my jsme měli to štěstí, že během testování napadlo na silnice nemalé množství sněhu.

Popravdě jsem se bál, co vysoká hmotnost s přilnavostí udělá, jak se auto stane nedotáčivým, jak se pohrne z uježděného sněhu v zatáčce ven. Nic. V jakémkoliv okamžiku stačilo namířit kola ze zatáčky, přidat plyn a chytrá čtyřkolka vyřeší všechny problémy za vás. Tohle prostě funguje.

Driftuje?

V zahraničních recenzích se novináři rozplývají nad tím, jak ve sportovním režimu umí auto jet s vybočenou zádí. Já to moc nechápu, velká a těžká limuzína k takovému ježdění vůbec neláká, já si raději užívám neúnavnou dynamiku vozu a zrychlení. Řízení je dokonale přesné a jen těžko si umím představit rychlejší výjezdy ze zatáček.

Maximální rychlost vozu je pak omezena na 230 km/h, což je samozřejmě škoda. Ne z praktického hlediska, ale toho psychologického, že mě někdo omezuje.

Tvrdé sedačky

Po usednutí do sedačky jsem byl trochu zaskočen. Od velké limuzíny jsem očekával měkká křesla, do kterých zapadnu. Případně bych chápal nekompromisní skořepiny s výrazným bočním vedením, které nebudou dělat ostudu písmenu M v názvu vozu. Ale sedadla jsou jen taková průměrná.

Zbytečně tvrdá, zároveň ale neposkytnou pevné boční vedení v zatáčkách.

Zaměřeno na řidiče

M volant ukazuje, co BMW umí dobře – zaměření na řidiče. Tohle pracoviště budete milovat. Před řidičem se nachází velký displej s nesčetnými možnosti konfigurace.

Displej je skvěle čitelný, i když na něj zrovna svítí slunce. Ty nejdůležitější informace pak promítá i head-up displej, také s bohatou grafikou.

Infotainment

Infotainment v tuto chvíli považuji za nejlepší, jaký si můžete na konci roku 2023 pořídit. Rychlý, intuitivní, přehledný. To samozřejmě neznamená, že si nebudete muset na 20 minut k němu sednout a proklikat všechny položky. BMW nabízí velké množství aplikací, navíc je umí spojit s aplikacemi, které máte v telefonu a které se spouští prostřednictvím Apple CarPlay.

Vlastně tak uživatel vůbec nemusí řešit, jestli spouští aplikaci v autě nebo v mobilu, protože to pro něj nehraje roli. Tohle má BMW fakt skvěle zvládnuté.

Mobilní aplikace

Kde BMW ukazuje svůj náskok, to je také aplikace pro mobily. Zkontrolovat stav vozu, odemknout, aktivovat klimatizaci, to dnes nikoho nedojme.

Ale z mobilu můžete vytvořit digitální klíč, takže auto pak budete moci odemykat a startovat jen mobilem, bez použití fyzického klíče. Z aplikace lze také vůz zaparkovat, třeba když je mezera tak úzká, že byste nevystoupili. Z aplikace se můžete prostřednictvím kamery v autě podívat rovnou do auta. Buď fotografií nebo krátkým videem. Skvěle funguje aplikace pro přehled nabíjení.

Vidíte nejen historii nabíjení, ale také nabíjecí křivky, takže uvidíte, jakým výkonem a jak dlouho jste nabíjeli. Skvělé!

Spotřeba

Za kolik vlastně umí jezdit 600 plnokrevníků? Udávaná spotřeba se pohybuje kolem 20 kWh/100 km. A takových čísel by bylo možné snadno dosáhnout, pokud se budete ovládat. Jenže auto svádí k rychlé jízdě, dynamika a jistý podvozek prostě lákají. V praxi jsem tak jezdil spíše za 28 kWh/100 km.

Ale pokud si budete užívat dynamiku, často budete mačkat tlačítko boost, není problém se dostat i na dvojnásobnou hodnotu. Ale pak si jízdu skutečně užijete.

Baterie a nabíjení

BMW i5 si pořídíte s jedinou baterií o využitelné kapacitě 81,2 kWh. Při spotřebě 18,2 kWh/100 km bude dojezd přes 400 km, v praxi to znamená, že i po dálnici budete moci jet minimálně 3 hodiny. A nabíjení? BMW slibuje vysoký nabíjecí výkon až 205 kW. To vypadá kouzelně, ale i když jsem zapnul přípravu akumulátoru na nabíjení, tak při teplotách hluboko pod nulou jsem nepřekonal nabíjecí výkon 170 kW.

Nabíjecí křivka pak začíná rychle klesat a po 10 minutách už nabíjí jen 120 kW. V praxi to ale znamená, že po 15 minutách máte dobito na dalších 200 km. Takže nabíjení za mě v pořádku, milovníky naftových motorů, kteří jezdí 1000 km bez přestávky to tak jako tak nepřesvědčí.

BMW i5 už nabízí i funkci Plug&Charge, která ovšem ještě není rozšířená, je to příprava na budoucnost. Technologie umí to, že stačí připojit kabel od nabíječky do auta a to je vše. Už nemusíte pípat kartou, autorizovat nabíjení, auto se autorizuje samo. U nás tato funkce ještě nefunguje, zatím je tak třeba vzít kartu, pípnout, potvrdit nabíjení a pak až odcházíte.

Asistenti

Co opět funguje u BMW výtečně, to jsou asistenti. Stačí stisknout tlačítko a auto jede prakticky samo. Ano, tyhle funkce nabízí i jiné automobilky, ale u BMW to funguje obzvláště dobře, tak nějak automaticky, příjemně, nemáte strach nechat elektroniku řídit. Asistenti vás hlídají na každém kroku, což je někdy příjemné a někdy ne. Pokud se na křižovatce rychle blížíte ke značce STOP, auto vás upozorní. Pokud se blížíte k semaforu, na kterém svítí červená, opět vás upozorní. To je moc fajn. Ale také auto vydává nepříjemný zvuk pokaždé, když překročíte povolenou rychlost.

Nejde jen o výmysl BMW, ale o legislativu, konkrétně jde o tzv. Inteligentní asistent rychlosti (ISA), který budou mít brzy všechna nová auta. A je to skutečně nepříjemné a po každém novém startu vozu musíte systém vypínat.

Parametry BMW i5 Stupeň výbavy M60 Maximální výkon 442 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 18,2 – 20,5 kWh Světlomety LED Pohon všech Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 3,8 s Maximální rychlost 230 km/h Délka 5 060 mm Šířka 1 900 mm Výška 1 505 mm Rozvor 2 995 mm Základní cena 1 749 800 Kč Cena testované výbavy 3 000 000 Kč

Má nějaké slabiny?

Vypadá to, že BMW i5 jen chválím? Nedostatky se totiž hledají jen složitě. Zklamaný jsem byl ze zavazadlového prostoru o objemu 490 litrů. To u auta s délko 506 cm není vůbec omračující hodnota. Navíc je škoda, že pod přední kapotou nezůstal žádný prostor, třeba na nabíjecí kabely. Dokázal bych si představit lepší sedadla, ale všechno jsou to jen naprosté maličkosti.

Co tak může rozhodovat o koupi či nekoupi? Asi to bude vnější design, ke kterému jsem se za celou dobu nevyjádřil. Líbí se vám auto nebo ne? Nechám to na vás. A obrací elektrické i5 hru? Rozhodně. Trumfy má v rukou právě elektřina. Ale kdo si s ní nezkusil delší dobu fungovat, ten to nepochopí.

BMW i5 M60 9.4 Vzhled a zpracování interiéru 8.7/10

















Propojitelnost s telefonem 9.8/10

















Technologická výbava 9.9/10

















Jízdní vlastnosti 9.6/10

















Dojezd a nabíjení 9.0/10

















Klady výkon a dynamika

skvěle fungující xDrive

pokročilý podvozek

dokonalá přilnavost

moderní infotainment

inovativní appka

pokročilé asistenty

radost z řízení Zápory velmi vysoká hmotnost

menší výběr motorů

spotřeba při rychlé jízdě

menší zavazadelník

jen průměrná sedadla

omezení maximální rychlosti